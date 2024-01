BBB 24: Após briga, ADMs de Alane e Fernanda trocam farpas na web

Após briga intensa na academia do BBB 24, os ADMs de Alane e Fernanda trocaram farpas nas redes sociais; saiba o que aconteceu!

Após protagonizarem uma grande briga na tarde desta quarta-feira, 31, Alane e Fernanda continuaram a discussão fora da casa do BBB 24. Isso porque os ADMs das sisters trocaram farpas nas redes sociais e estenderam a briga para a internet.

Logo após a poeira abaixar no reality show da Globo, os administradores de Alane soltaram um recado sobre o ocorrido em seu perfil oficial do X (antigo Twitter). "Que 'lobas' são essas que só uivam dentro do quarto? Alane fez um favor e tirou a mentirosa da cama", disparou o ADM da dançarina.

Assim como Fernanda, seus ADMs responderam em tom de deboche. "Se com UM uivado dela fora ela já saiu da personagem de camponesa, imagina mais né adm? Agradeçam a Fernanda dar o enredo de rivalidade que ela tanto buscou, rs", dispararam.

A briga entre Alane e Fernanda iniciou após a confeiteira fazer comentários sobre o corpo da dançarina, dizendo que ela deveria pegar mais pesos na academia porque estava 'molinha'. Irritada, Alane se defendeu das críticas.

"Você está falando do meu corpo? Você está julgando as pessoas a partir do corpo delas? Me respeita! Eu não vou falar do teu corpo. Eu vou falar que tu é mentirosa, porque tu é", gritou a dançarina enquanto era segurada por outros brothers. "Tá gritando por quê? Vai chorar? Chora, bonequinha, chora! Mostra seu desespero", rebateu Fernanda antes de sair da academia.

Após briga na casa, Yasmin Brunet aponta novo alvo para o Paredão

Logo depois do desentendimento entre Alane e Fernanda, Yasmin Brunet decidiu mudar sua estratégia de jogo. Inconformada com a discussão, a modelo afirmou que tem um novo alvo para o Paredão.

Em conversa na área externa, Rodriguinho afirmou que a confeiteira estava em grande risco de ir para a belinda após a briga. "Se você achou que semana passada você estava em perigo, essa você está muito mais", disse o cantor, repetindo as palavras que disse para Fernanda.

Assim, Yasmin expôs que a sister acabou virando seu alvo após a treta. "100%. Por exemplo, meu voto mudou agora. Na verdade, ela já era uma das que eu votaria, mas agora 100% eu vou votar nela", afirmou a modelo.

Wanessa Camargo ainda opinou que, caso ela fosse para o Paredão, Fernanda estaria em grande risco de sair. "E se brincar, numa dessa, ela com o Davi [no Paredão], ela sai", opinou a artista.