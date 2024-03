BBB 24: Após aviso da produção, Leidy Elin sugere entrada de novos brothers

Nesta terça-feira, 5, Leidy Elin sugeriu que novos participantes entrarão no BBB 24 após aviso da produção. "Algo não está certo"

Nesta terça-feira, 5, Leidy Elin sugeriu que novos participantes entrarão no BBB 24 enquanto organizava o quarto com outros brothers. Isso porque disponibilizaram roupas de cama para troca no Quarto Magia.

Enquanto ela, Giovanna, Isabelle, Matteus, Raquele, Beatriz e Alane trocavam as roupas de cama no Quarto Fada, a produção enviou um aviso sobre a disponibilidade de materiais para a manutenção do Quarto Magia na despensa.

Leidy então questionou a necessidade de manutenção do quarto, ressaltando que mesmo que o quarto fosse fechado, ainda existem camas suficientes para acomodar todos os moradores da casa. "Vai trocar o Magia ainda? Vai entrar gente, eu tô falando pra vocês. Algo não está certo. [...] Não tem lógica, dá certo aqui embaixo, são 13 camas e tem 13 pessoas", afirmou a sister.

Giovanna, por outro lado, se mostrou incomodada com a possibilidade. "Ah, pelo amor de Deus, não é possível. Nessa altura do campeonato", disse ela.

Leidy Elin bate recorde no programa

O jogo de Leidy Elin pode ser visto como de planta dentro do BBB 24 por alguns participantes e até por quem acompanham o reality show aqui fora, contudo, a trancista está conseguindo um marco na história do programa de fugir do paredão.

Isso mesmo, a participante conseguiu bater o recorde de ex-sisters como Gabi Martins, do BBB 20, e Bruna Griphao, do BBB 23. Após 57 dias de atração, Leidy ainda não foi para a berlinda e nem recebeu um voto no confessionário.

Ilesa até o momento, mesmo protagonizando algumas dicussões com Davi e até com Matteus no último domingo, 3, a trancista por enquanto marcou história no Big Brother Brasil ao conseguir fugir de 11 paredões.

Ainda depois da formação de paredão do último domingo, 3, Leidy aconselhou Yasmin a ficar mais calma após ser chamada de "jogadora inútil" por Davi. A trancista tentou acalmar a modelo que não quer dividir quarto com o motorista de aplicativo.