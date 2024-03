BBB 24: Após apoio da produção, Pitel inventa significado para Poder Falso

Após cair na brincadeira da produção do colar do Poder Falso, Pitel inventa história sobre ele depois de receber permissão de Tadeu Schmidt

Nos últimos dias, Boninho anunciou uma brincadeira com os brothers: o Poder Falso, deixado em uma mala no Quarto Gnomo. Após achar a "surpresa" com Fernanda e decidir em par ou ímpar ficar com o colar, Pitel descobriu neste domingo, 17, que tudo não passava de uma trolagem.

No confessionário, a sister foi avisada por Tadeu Schmidt sobre a brincadeira e o apresentador permitiu que ela conte a história que desejar sobre o objeto e que a produção não a desmentirá para a casa. Então, a assistente social decidiu inventar um significado para o Poder Falso e fez isso após o paredão.

"Qual é a fofoca que você trouxe para a Fernanda agora? A gente quer saber essa primeiro", questionou Giovanna. "Do negócio do Poder do veto", falou Pitel. "E o poder....", lembrou Raquele. "Era vetar o seu", inventou Pitel. "Não falei? Falei a Pitel veta o meu e eu veto o negócio", disse a doceira."Eu ia vetar o seu, mas aí ele explicou qual era a dinâmica do seu e eu disse 'não'. Ela vai fazer a coisa certa", declarou a assistente social.

É bom lembrar que Raquele comprou o Poder Coringa e vetou a imunidade dada por Matteus para Beatriz. Com isso, ela acabou sendo puxada pelos alvos do líder para a berlinda. Em outra conversa no Quarto do Líder, os participantes aliados dela analisaram que a doceira é uma forte jogadora que pode eliminar Bia ou Alane.

Como foi a formação do paredão

A noite começou com o Anjo autoimune Matteus imunizando Beatriz. Em seguida, Raquele optou por usar o Poder Coringa, intitulado Poder da Verdade e retirou a imunidade de Bia. Em seguida, a Líder Giovanna indicou Beatriz direto ao paredão.

Na primeira votação da casa, em aberto, os brothers deveriam votar nos participantes que estavam Na Mira do Líder. Bia já estava no paredão e Matteus estava imunizado, Alane, MC Bin Laden e Davi podiam ser votados e com 6 votos, Davi foi o mais votado pela casa.

Depois, os brothers votaram novamente no confessionário e Alane recebeu 5 votos e também foi para a berlinda. Os indicados ao Na Mira do Líder deveriam dar um Contragolpe em consenso e escolheram mandar Raquele.

Davi, Alane e Raquele disputaram a Prova Bate e Volta, mas Davi levou a melhor e se livrou da berlinda.