BBB24: Após 1 mês de reality, Alane encontra objeto proibido em sua jaqueta

A produção do BBB 24 esqueceu de confiscar um objeto de Alane e a sister encontrou apenas 1 mês depois

Alane se surpreendeu ao encontrar um objeto proibido de levar para o Big Brother Brasil 24 dentro de uma de suas jaquetas na tarde desta quarta-feira, 7.

Enquanto os brothers tomavam sol na área externa, a bailarina mexia com as roupas na área de serviço da casa quando foi surpreendida com um fone de ouvido no bolso de uma das jaquetas que levou para o programa.

"Meu Deus, um fone de ouvido!", gritou a sister. "Meu Deus do céu, gente do céu...olha isso!", reagiu novamente chamando a atenção dos participantes.

"Tinha um fone de ouvido dentro da minha jaqueta", explicou. Matteus logo orientou: "Coloca na despensa, ligeira!".

"Vou botar na despensa, tá, pelo amor de Deus", falou ela para a produção. "Rápido, rápido. Nem fala nada", disse Alegrete.

Deniziane perguntou se o fone é da paraibana fora da casa, que confirmou: "É meu fone de ouvido! Desculpa...", falou enquanto levava o objeto para a despensa do BBB.