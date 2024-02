BBB 24: Ao perder prova, Alane chora por frustração e é consolada por sisters

Frustrada por não ganhar uma prova no BBB 24, Alane chora com o andamento do jogo e é consolada pelas sisters; confira!

Na tarde desta quinta-feira, 8, no BBB 24, Alane caiu no choro por estar com saudades de sua família. Em conversa com Beatriz e Deniziane na área externa da casa mais vigiada do Brasil, a dançarina contou que estava frustrada por não ter ganhado uma prova do anjo até o aquele momento do jogo, o que lhe daria a oportunidade de ver sua mãe.

Debulhada em lágrimas, Alane desabafou sobre o assunto. "Porque eles estão vendo a gente, né, querendo ou não. Tem saudade, mas eles estão vendo a gente. A gente não. A gente passa pela frustração de não ganhar uma Prova e fica querendo ver", disse a sister.

Deniziane logo se compadeceu com a amiga. "Mas eu entendi sua dor. Dói mesmo. É uma pessoa que você convive e que é sua confiança aqui no mundo e é a ligação desde que você saiu dela", afirmou a fisioterapeuta.

Alane ainda falou sobre a sua conexão com a mãe. "Eu acho que tenho poucas certezas na minha vida e a minha mãe é a minha maior certeza, sabe. Eu sei que vocês também estão assim", disparou a bailarina. "Você falou isso aí e eu falo isso para ele", diz Anny.

Beatriz também abriu seu coração e falou sobre a saudades que também sente da mãe. "Eu estou fazendo de conta às vezes, porque eu sinto uma angústia. Me sinto às vezes sozinha. É estranho falar isso, porque eu não estou sozinha", desabafou a vendedora.

Raquele expõe estratégia de Rodriguinho

Ainda nesta quinta-feira, 8, Raquele expôs para Isabelle e Michel que entendeu a estratégia de Rodriguinho. Em uma conversa com o cantor, ele lhe garantiu que vai jogar sozinho.

"Rodriguinho só. Eu entrei lá para movimentar os bonecos e, quando ele estava lá, eu meio que travei", disse Raquele. Michel perguntou se o cantor chegou depois da doceira. "Ele estava lá primeiro e ele: 'Se você quiser que eu saia'. Aí eu: 'Não, pode ficar aí'", respondeu ela

A doceira, então, deu detalhes da sua descoberta. "Descobri que ele está jogando sozinho agora", afirmou. "Com a Pitel e Fernanda", disse o professor. "Não, ele estava junto com as meninas. Agora ele está sozinho", garantiu Raquele.

Michel perguntou se o cantor falou isso para a sister, e ela confirmou. "Falou e foi por conta do Sincerão. Lembra aquele dia?", acrescentou ela. "Foi aquela confusão toda", respondeu o brother. O professor ainda quis saber se Fernanda e Pitel sabem da decisão do cantor, e a doceira afirma não saber.