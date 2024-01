BBB 24: Amiga revela como Vanessa Lopes está após desistir: “Melhor coisa”

Priscila Caliari, amiga de Vanessa Lopes, revela detalhes do estado da influenciadora após apertar botão para desistir do BBB 24

Na última sexta-feira, 30, Vanessa Lopes decidiu apertar o botão de desistência para sair do Big Brother Brasil 24. Após deixar o confinamento, a influenciadora digital foi vista em um aeroporto e, desde então, não fez nenhuma aparição. Priscila Caliari, amiga próxima, quebrou o silêncio e revelou detalhes sobre o atual estado emocional da ex-sister.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Priscila, que também é criadora de conteúdo, lamentou o ocorrido: “Eu nem ia comentar sobre nada que aconteceu ontem porque me toca em outros lugares, sabe? Mas quando a Vanessa entrou no Big Brother eu falei na legenda da foto que o Brasil ia ver que ela não merecia o hate que ela tinha”, iniciou.

“Obviamente eu estava falando pelo sentido positivo, dela mostrar o coração dela, mostrar o quanto ela é uma pessoa incrível Mas infelizmente vocês conseguiram ver um outro lado, que é o que acontece quando a internet pega alguém para Cristo”, Priscilla lembrou que a amiga recebeu comentários cruéis e foi alvo de notícias falsas nas redes sociais.

“É muito nítido o ataque em massa que às vezes algumas personalidades começam a receber em nada”, disse a influenciadora, que aproveitou para revelar detalhes do estado de Vanessa: “Graças a Deus, a melhor coisa que ela fez foi apertar aquele botão porque agora, ela está com a família dela, está bem, está recebendo os cuidados que ela precisa”, disse.

Por fim, Priscilla deixou um conselho sobre empatia nas redes sociais: “Fica de alerta para gente cuidar da nossa cabecinha e ter cuidado com a do outro, porque o que você diz afeta e muito a vida do outro”, a influenciadora finalizou a declaração sobre sua amiga, que pediu para sair do reality show da Globo após enfrentar um turbilhão de emoções na casa.

Vale mencionar que Vanessa estava conversando com os outros brothers quando levantou do sofá e apertou o botão da desistência. A sirene do botão começou a tocar e ela se despediu de todo mundo. A TikToker justificou sua saída do confinamento por questões emocionais: "Todos os traumas estão na casa”, ela declarou antes de deixar a casa.

Algumas horas depois de entrar no confessionário pela última vez para sair do confinamento, a criadora de conteúdo já foi vista no aeroporto do Rio de Janeiro. A morena foi flagrada pelos fãs em uma área reservada do aeroporto para evitar tumulto no local. A estrela acenou e distribuiu sorrisos ao perceber a presença dos admiradores.

Vanessa Lopes pode perder cachê após desistir:

A decisão de Vanessa Lopes pode impactar não apenas o jogo, como também resultar em consequências significativas fora da casa mais vigiada do Brasil. De acordo com o jornalista Gabriel Vaquer, no portal F5 da Folha de São Paulo, a ex-participante corre o risco de perder um cachê generoso e enfrentar um possível 'boicote' na grade da emissora; entenda o que acontece.