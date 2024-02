BBB 24: Alvo de ataques, namorada de Davi faz sincero desabafo: 'Me rotulam'

Companheira de Davi, do BBB 24, Mani Reggo tem sido vítima de comentários preconceituosos sobre a diferença de idade entre o casal

A empreendedora Mani Reggo, namorada do brother Davi, de 21 anos, fez um sincero desabafo a respeito dos ataques que vem sofrendo na web desde que o motorista de aplicativo entrou no BBB 24, da Globo. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, ela, de 42, revelou que recebe diversos comentários preconceituosos sobre a diferença de idade entre o casal.

No registro publicado no perfil oficial da defensoria pública da Bahia, a companheira de Davi opinou sobre a situação e disse acreditar que se fosse um homem mais velho com uma mulher mais nova, a repercussão do relacionamento seria menor. Inclusive, essa não é a primeira vez que Mani desabafa a respeito do assunto.

"Que as pessoas entendam que as mulheres já lutaram tanto para adquirir os seus direitos, todo dia lutamos para não sermos mortas, para não sermos ofendidas na rua... A gente ainda tem que provar pro mundo que estar com um homem mais novo é normal (...) A idade não define ninguém, o que define é o caráter. A sociedade cobra muito das mulheres, se fosse um homem mais velho com uma mulher mais jovem, não teria tanta repercussão e nem seria atacado desta forma. Por que uma mulher não pode estar com um homem mais jovem? Porque não?", iniciou ela.

Na sequência, a companheira do participante do BBB 24 disse acreditar que o preconceito e o etarismo estão ligados a questões de raça e classe.

"Eu não sou só a mulher mais velha de Davi como muitas pessoas me rotulam por aí. O fato de você ser negra, pobre, tudo isso interfere. A classe social que você está também potencializa isso porque se eu fosse uma mulher branca, rica, as pessoas não estariam falando dessa forma. Escutar o tempo todo que você é velha, e outros preconceitos também, que está acima do peso, que tem que ter aquele padrão (de corpo)", declarou.

