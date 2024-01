BBB 24: Alane troca carícias no edredom após descartar romance com Nizam

Já temos o primeiro casal do BBB 24? Após negar a possibilidade de um romance, Alane troca carinhos e dorme de conchinha com Nizam

Parece que o Big Brother Brasil deste ano acaba de ganhar o seu primeiro casal! É que na noite desta sexta-feira, 12, a dançarina Alane decidiu escapar de sua cama e protagonizou o primeiro momento romântico com o executivo Nizam, apesar de ambos descartarem qualquer envolvimento amoroso dentro do reality show da Globo.

Durante a madrugada na casa mais vigiada do Brasil, Alane cedeu após dar o fora em Nizam na noite anterior e foi para a cama com o executivo. Sem muita conversa, os brothers passaram a noite de conchinha e até trocaram alguns carinhos mais íntimos embaixo do edredom, criando expectativas sobre o desenrolar de um casal.

Nas redes sociais, os momentos quentes viralizaram e parte do público já começou a opinar sobre o romance: “Deixem a Alane pegar o Nizam”, opinou uma admiradora no X, antigo Twitter. “Já quero Alane e Nizam eliminados, parem de forçar casais em realitys”, outra foi contra o romance. “Como assim eles já estão nessa intimidade?”, disse mais um.

Para quem não acompanhou, as faíscas entre os dois começaram desde o primeiro dia do programa. Antes da primeira festa na última quarta-feira, 10, Nizam contou que sentiu um clima e decidiu conversar com Alane, que logo de cara, descartou a possibilidade de ir pro edredom e prometeu não fazer casal em sua estratégia de jogo.

Por isso, o brother acabou desistindo de investir na sister, já que não queria ficar só no beijo. Mas tudo mudou quando Nizam assistiu a dançarina rebolar durante a primeira festa: “Você rebola que é um absurdo”, disse o executivo. “Gostou?”, a sister perguntou e ele convidou novamente: “Óbvio. Pena que não rebola embaixo do edredom, né?”, disparou.

Alane negou o convite: “Não. Pode sozinha, eu rebolo muito sozinha”, disse, mas provocou o brother: "Quebrar promessa faz parte", finalizou. Eles foram para o quarto e continuaram flertando durante a madrugada da quinta-feira, 11, mas descartaram a possibilidade de ficarem juntos e cada um dormiu em sua própria cama.

Após a bailarina recusar por duas vezes um beijo do colega - além do edredom, os dois voltaram a conversar sobre um possível envolvimento entre eles. Reunidos no Quarto Fada, a porta de entrada para o assunto principal foi a aparência do executivo de contas. De acordo com Alane, o brother possui estereótipo de um 'empresário de São Paulo'.