BBB 24: Alane se chateia com brincadeira de Davi: 'Não tem graça'

Durante uma brincadeira entre os brothers no BBB 24, Alane ficou chateada ao ser questionada por Davi sobre sua carreira profissional

Após realizarem mais uma formação de paredão no BBB 24, da Globo, alguns brothers do quarto Fada seguiram para a área externa da casa e brincaram de fazer perguntas entre eles, assim como fizeram na festa de Beatriz. Alane, no entanto, ficou um pouco chateada com a entrevista de Davi.

Tudo começou quando o brother questionou a colega de confinamento sobre sua carreira profissional. "Qual foi a sua maior inovação que você teve em todo o início da sua carreira artística brasileira?", perguntou Davi. Alane, por sua vez, respondeu que seria seu sotaque.

Na sequência, o motorista de aplicativo refez a questão e a sister afirmou que a inovação foi reforçar sua personalidade. Enquanto ela segue respondendo, Davi a interrompe para brincar: "Você é uma atriz falsificada. Você não inovou", disse ele.

Alane, então, mencionou o balé, mas Davi insistiu na pergunta: "Alane, você falou que o balé traz uma linguagem corporal, mas isso já é do balé, ele já fala com o corpo, isso é uma coisa natural do balé. Quero que você me fale uma coisa nova, que você trouxe no início da sua carreira para o público", explicou o jovem.

"Eu não sei", respondeu a sister. "Você não sabe? Então me desculpe, você não está preparada, não. Volta lá para a escola de atriz", brincou Davi, fazendo os outros brothers gargalharem. Alane, no entanto, demonstrou chateação com a brincadeira.

"Tá chorando, Alane?", perguntou Beatriz. "Está brincando?", reagiu Davi. "Não tem graça, fiquei triste. Eu falei tudo o que tinha para falar e você falou que nada funcionava. Estou emotiva", disse a sister. "Tudo você chora", se divertiu o motorista de aplicativo.

Quem está no paredão?

Beatriz, Alane e Raquele disputam o décimo terceiro paredão do Big Brother Brasil 24. A noite começou com o Anjo autoimune Matteus imunizando Beatriz. Em seguida, Raquele optou por usar o Poder Coringa, intitulado Poder da Verdade e retirou a imunidade de Bia.

Em seguida, a Líder Giovanna indicou Beatriz direto ao paredão. Na primeira votação da casa, em aberto, os brothers deveriam votar nos participantes que estavam Na Mira do Líder. Bia já estava no paredão e Matteus estava imunizado, Alane, MC Bin Laden e Davi podiam ser votados e com 6 votos, Davi foi o mais votado pela casa.

Depois, os brothers votaram novamente no confessionário e Alane recebeu 5 votos e também foi para a berlinda. Os indicados ao Na Mira do Líder deveriam dar um Contragolpe em consenso e escolheram mandar Raquele.

Davi, Alane e Raquele disputaram a Prova Bate e Volta, mas Davi levou a melhor e se livrou da berlinda.