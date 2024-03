BBB 24: Alane revela sister que não quer contato nem fora da casa

Em conversa, Alane revela que não deseja manter contato com uma sister nem após o fim do programa; dançarina se mostrou bastante incomodada

Após o fim do BBB 24, Alane não pretende ser acertar ou manter contato com uma sister que conheceu no confinamento. Em conversa com seus aliados, Beatriz e Matteus, a dançarina falou mais sobre o que pensa.

A atriz então mostrou que não deseja conhecer Fernanda depois do fim do reality show global. Alane comentou que pretende sair para tomar café com vários brothers, mas com a confeiteira, com quem protagonizou várias discussões não.

"Posso ficar chateado aqui dentro do jogo, mas da porta pra fora é outra história. Não sou melhor do que ninguém. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem um objetivo aqui dentro", começou o gaúcho.

Depois, Alane complementou Alegrete falando que fora da casa vai cumprimentar os outros brothers, mas pode ter alguma pessoa que eles não queiram ter WhatsApp, conversar ou tomar um café. "Não é literal, é uma pessoa que a gente não quer. Eu não quero tomar um café com a Fernanda quando sair daqui. Eu quero tomar vários cafés com vocês quando sair daqui", explicou a sister.

Lembrando que a briga de Alane com Fernanda já vem desde o início do programa. As sisters protagonizaram o primeiro grande barraco do BBB 24 na academia da casa e, desde então, mantém suas diferenças no jogo acesas.

Ainda após Giovanna levar a liderança, Matteus alertou as aliadas sobre um possível vazamento de conversas com uma nova câmera na casa.

Até aqui, nesses dias todos de programa, podemos afirmar que a maior briga da edição que entregou TUDO em TODOS os quesitos foi a de Alane e Fernanda. #bbb24pic.twitter.com/6CuHlkNIVc — ma (@bbbbesta) March 9, 2024

Brothers ajudam Alane a desentupir vaso pela quinta vez

Não é novidade que os brothers compartilham o mesmo banheiro durante os três meses no Big Brother Brasil 24. No entanto, uma das sister tem tornado a convivência um pouco mais complicada. Alane entupiu o vaso sanitário da casa pela quinta vez e precisou de ajuda dos colegas para resolver o perrengue na madrugada desta sexta-feira, 15.

Após perder a Prova do Líder, Alane se dirigiu ao banheiro reservado da casa, que tem apenas uma câmera instalada por questões de segurança, cujas imagens não são divulgadas ao público do reality show da Globo. Ao sair do cômodo, a bailarina saiu correndo para pedir a ajuda de seus aliados no programa: Beatriz, Matteus e Davi. Veja o momento aqui.