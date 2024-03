BBB 24: Alane revela seus votos se continuar na casa: 'Todo mundo'

Após últimas brigas na casa, Alane revela quem são os brothers que estão em sua mira; sister promete não jogar mais com o coração

Sem saber se continuará no jogo, a emparedada Alane conversou com sua aliada e amiga Beatriz sobre o futuro no BBB 24 caso continue na casa. Na tarde desta terça-feira, 05, as sisters então conversaram sobre os próximos alvos.

A dançarina desabafou com a vendedora do Brás e confessou que está com medo de ser a eliminada da vez no paredão contra Davi e Michel. "Se você sai, eu tô sozinha", comentou a comerciante sobre não ter mais aliados.

Em seguida, Beatriz falou que será o próximo alvo de votos dos brothers. "Se eu não ganhar Anjo ou Líder... só que se eu ganhar o Líder, eu vou botar pra lascar", comentou a paulista e Alane concordou.

Em seguida, a atriz revelou o que mudará em seu jogo se continunar na casa. "Se eu for Líder, eu não vou agir com meu coração, vou agir com a minha razão e vou ver o que é melhor pro jogo, porque alvo é o que eu mais tenho. Tirando tu, Matteus, Davi, Isabelle, eu voto em todo mundo ", falou a bailarina.

Alane chora e chama Yasmin de cobra

Em outro momento, Alane comentou que continua achando a modelo uma "cobra". "Eu ia falar com a Yasmin para esclarecer, mas eu sigo achando ela cobra, sigo achando que ela não agrega em nada aqui", declarou a Pipoca sobre a Camarote.

Após o Sincerão desta segunda-feira, 04, Leidy e Yasmin discutiram com Davi. A briga repercutiu na web e a apresentadora Sonia Abrão ficou pasma com a postura das sisters. A jornalista ficou perplexa com os palavrões usados pela Camarote.

Surpreendendo a todos, o diretor do BBB 24Boninho deixou escapar sua opinião sobre a dupla contra o motorista de aplicativo. O marido de Ana Furtado curtiu um comentário falando como elas estão.