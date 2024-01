BBB 24: Alane revela qual é o status do relacionamento com Nizam: ‘Não quero’

Depois de desmaiar nos braços de Nizam no BBB 24, Alane abre o jogo sobre o que pensa da proximidade deles no reality show

Em uma conversa sincera com a cantora Wanessa Camargo e Beatriz no BBB 24, a sister Alane abriu o jogo sobre sua proximidade com Nizam. Os dois chegaram a dormir juntos e trocar carícias na cama do reality show, mas ela deu a entender que a possibilidade de um relacionamento ficou para trás.

Wanessa perguntou se a relação deles esfriou e Alane confirmou. "Não quero. Acho que ele pode ser um aliado aqui, um amigo, mas como eu já vivi uns relacionamentos complicados lá fora, eu sei identificar de início quando alguma coisa pra mim não é. E eu já entendi que não é", disse ela.

E completou: "É uma coisa que me desvia do meu foco e eu sinto que eu passei pelo menos um dia e meio sumida do jogo por isso. E um dia e meio aqui é muita coisa".

Por fim, Alane contou que se envolveu em uma história entre Nizam e Vanessa Lopes que não queria. "Eu acabei entrando em uma briga que nem era minha, eu fiquei muito nervosa de estar fazendo a coisa errada", afirmou.

Alane desmaiou no sábado

Durante a noite deste sábado, 13, a sister Alane deu um grande susto nos brothers e na equipe do BBB 24, da Globo, ao desmaiar na casa do reality show. Ela estava conversando com Nizam quando perdeu a consciência e desmaiou nos braços dele. Ao perceber que ela não estava bem, o rapaz pediu ajuda e todos os brothers a levaram às pressas ao confessionário para atendimento médico.

Ao vivo na TV, o apresentador Tadeu Schmidt explicou o que aconteceu com Alane. A jovem foi levada para atendimento médico pela equipe de suporte do Big Brother Brasil. Os profissionais informaram que ela teve um desmaio por causa do seu estado emocional. Ela estava nervosa por causa de uma confusão e desmaiou. Porém, ela está bem.

“Alane já foi atendida. Está tudo com ela, foi só um nervosismo. A pressão está ótima, o coração está ótimo, a menina está maravilhosa e vai para a festa se divertir”, afirmou o apresentador.