BBB 24: Alane revela mágoa com Rodriguinho ao ficar na Xepa: 'Criei expectativa'

Alane não escondeu a decepção após o líder Rodriguinho deixá-la fora do VIP no BBB 24 e conversou com o brother sobre a situação

A sister Alane ainda não esqueceu a decepção que sentiu com Rodriguinho no BBB 24, da Globo, logo após o cantor vencer a prova do líder. Nesta sexta-feira, 12, a bailarina conversou novamente com o brother sobre o fato de não ter sido colocada no VIP por ele.

Ao longo do diálogo, Rodriguinho explicou que jamais acharia que Alane não gosta dele caso não o levasse para o VIP, mas que entende o lado da colega de confinamento. A sister, por sua vez, reforçou que não se arrepende de ter revelado sua mágoa.

"Eu não acho errado as coisas que eu te falei, porque de fato era aquilo que eu estava achando. Eu acho errado a hora. Poderia ter te chamado hoje aqui ou esperado outro momento , entendeu?", pontuou Alane. E seguiu: "Eu não retiro nada que disse, porque de fato eu acho aquilo, se eu ganhasse o Líder você seria uma das primeiras pessoas do meu VIP".

Na sequência, Rodriguinho perguntou: "Você acha que eu não gosto de você?". Alane, então, respondeu: "Cara, não é que eu ache que você não goste de mim. Eu acho que eu só criei uma expectativa".

Alane e Rodriguinho conversaram sobre o que aconteceu ontem, e agora tá tudo resolvido, pessoal! Rodriguinho só vai ficar sem ovo hahahah 😂 #BBB24#TeamAlanepic.twitter.com/w8FOG7KsNl — Alane Dias 🪷 (@alanedias_) January 12, 2024

Entenda a mágoa de Alane com Rodriguinho:

Na madrugada desta sexta-feira, 12, logo após Rodriguinho revelar suas escolhas para o VIP, Alane puxou o cantor para conversar e afirmou ter ficado chateada com a falta de consideração por ela. "Eu estou me sentindo muito triste, não estou triste de estar na Xepa. Estou triste porque você seria uma das primeiras pessoas do meu VIP", disse.

E completou: "Não queria nem estar chorando. Só estou chorando porque eu tenho um carinho enorme por ti, eu fiquei chocada, mas eu não estou te cobrando nada. Só fiquei assim".

Antes de falar com o pagodeiro, a sister desabafou com Beatriz e chegou a afirmar que projetou uma figura paterna no colega de confinamento. "É muito triste, amiga, porque eu trouxe um problema lá de fora pra cá, entendeu? Ausência de pai. Queria que ele fosse meu pai e fui rejeitada aqui. Acabou com a minha cabeça", lamentou ela.