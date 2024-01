BBB 24: Alane questiona Nizam sobre possibilidade de votos entre si: 'Uma hora'

Após virar um dos principais alvos da casa no BBB 24, Alane quis saber se Nizam pensou em colocá-la no terceiro paredão

Após conversarem sobre o status do relacionamento dentro do BBB 24, da Globo, Alane e Nizam decidiram falar sobre estratégias de jogo. Juntos em um dos quartos da casa mais vigiada do país, os dois abriram o jogo sobre a possibilidade de um votar no outro.

Tudo começou com a bailarina reforçando ao brother que virou o alvo principal da casa e, consequentemente, pode acabar virando o dele também. Nizam, no entanto, garantiu que não cogitou votar na sister. Na formação do último paredão, ela recebeu seis votos.

"Por falar em voto, não sei como você está na casa em relação a grupos e tudo mais. Eu te vejo próximo das meninas, e eu sei que elas votaram em mim. Eu imagino que tu não vote em mim agora, mas acho que uma hora tu vai", disse ela. "Você vai ser a última das minhas opções, Alane", declarou o executivo de contas.

"Eu sei, mas eu fiquei um pouco nervosa ontem, fiquei muito com medo de ir ao paredão", recordou a bailarina. Na sequência, Nizam perguntou se a sister já o colocou como alvo dentro do jogo e ela prontamente negou.

Ele, então, seguiu: "Não vou votar em você, Alane. Quando fiquei sabendo [da estratégia de votos], falei: 'Me tira dessa. Não vou nela'", garantiu o brother, por fim.

Nizam muda o foco e detona Wanessa: 'Quando sentir na pele'

O brother Nizam deixou seus comentários sobre Davi de lado por algumas horas e alfinetou a cantora Wanessa Camargo. Na tarde desta segunda-feira, 15, na casa do BBB 24, da Globo, ele detonou o jogo da artista e disse que ela precisa levar voto nos paredões.

A conversa de Nizam era com Rodriguinho. O cantor falou sobre a colega de profissão. "Wanessa já está com dó. Ela é boazinha demais", afirmou. Com isso, o brother respondeu: "Mas aí não dá para jogo, desculpa. Aí não está aqui para jogar. Está aqui para ser mãe dos outros".

Então, Rodriguinho completou: "Eu e a Yasmin falamos para ela. Porque ficaram no quarto, conversaram, já está com dó das outras meninas. Eu falei, não dá para fazer isso. Sabe por que não dá para fazer? Porque a hora de votar na gente, eles não vão ter dó".

E Nizam concordou e alfinetou a sister. "Quando a Wanessa sentir na pele o que é tomar voto, quando a Wanessa sentir na pele o que é talvez estar no paredão, talvez ela mude a opinião dela", declarou.