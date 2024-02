BBB 24: Alane promete mandar Fernanda para o monstro: "Já já na xepa"

Preparada para a prova do anjo da semana, Alane promete mandar a líder, Fernanda, para o monstro após a briga entre as duas

Após grande briga na casa do BBB 24, Alane está com o sangue fervendo para o jogo! Em conversa com suas aliadas, a sister revelou que irá mandar Fernanda, a líder da semana, para o monstro caso vença a prova do anjo, que acontecerá neste sábado, 3.

Mesmo com a vitória da liderança da confeiteira, Alane afirmou que não tem medo de enviá-la ao monstro, já que ela é um grande alvo a ser indicada ao paredão. Em conversa no quarto, Deniziane afirmou que os grandes inimigos de seu grupo estão no VIP. A dançarina, no entanto, não se abalou com isso.

"Se eu ganhar o anjo, a Fernanda vai estar já já na xepa", disse Alane com um sorriso no rosto. "Ela vai ficar muito p*ta", disparou Anny. "Mas eu quero ver ela bem p*ta mesmo, porque ela p*ta, ela se mostra quem ela é", afirmou a dançarina que continuou. "Se ela normal é assim, ela p*ta deve ser o cão. Mas eu sou mais cão ainda. Eu sou uma cadelinha", brincou.

🔥 FOOOOGO NO PARQUINHO: Alane quer ganhar o anjo pra colocar Fernanda no monstro e na xepa o quanto antes. Intuito? Ver a sister nervosa, nervosa… Queremos agito? Quereeeeeeemos #BBB24pic.twitter.com/X7O9DtDRD6 — Muka do Space 🎙️#BBB24 (@falamuka) February 2, 2024

O embate entre as duas se iniciou na última quarta-feira, 31, quando Fernanda soltou comentários sobre o corpo de Alane. Na discussão, a confeiteira debochou da bailarina e afirmou que ela deveria pegar mais pesos na academia porque estava 'molinha'.

Fernanda não pretende colocar Alane no paredão

Ao assumir a liderança, Fernandasurpreendeu ao revelar o nome de quem vai colocar no paredão. Em uma conversa com seus aliados, Pitel e Rodriguinho, no quarto do líder do BBB 24, a sister revelou aos seus aliados que vai mandar Deniziane direto para a berlinda, ignorando sua briga com Alane.

“Quero botar a Deniziane”, disse ela, e foi questionada por Pitel sobre qual será a justificativa. "A justificativa do Rodrigo. Sabe qual? Num jogo de futebol, todo mundo vai no mais forte para poder desequilibrar o time. E aqui a gente vai no mais fraco, que a gente acha que é o mais fraco e deixa o forte de lado. Eu acho ela, como mulher, para mulher, uma concorrente forte para mim", disse ela.