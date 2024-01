BBB 24: Alane ouve conversa escondida de brothers sobre alvos do paredão

Após desentendimento com Vanessa Lopes e Nizam no BBB 24, Alane acredita que virou alvo dos brothers para o próximo paredão

A sister Alane revelou para Marcus Vinicius que ouviu uma conversa escondida dos brothers sobre votos no BBB 24, da Globo. A bailarina disse acreditar ser um possível alvo para o próximo paredão, que será formado ainda na noite deste domingo, 14.

"Eu ouvi agora na porta desse quarto a galera conversando. Eu acho que talvez eu seja um alvo hoje", contou a sister. Marcus, então, declarou apoio à colega de confinamento: "Você? Se o voto for aberto, a gente vai torar para cima de alguém", garantiu ele.

Na sequência, Alane afirmou que ouviu Rodriguinho falando sobre alguma sister no Quarto Gnomo. "Eu ouvi o Rodriguinho falando assim: 'É uma menina que gosto muito, a gente ri para caramba', mas também'. Alguma coisa assim", relatou.

Momentos depois, a bailarina contou que pode ter virado alvo entre os brothers após o mal entendido envolvendo ela, Nizam e Vanessa Lopes a respeito da 'fofoca do espelho'. Alane, inclusive, tentou conversar com a influenciadora sobre o ocorrido, mas não obteve sucesso.

"Por causa de um grande mal entendido...Eu por mim já resolvi! Chamei Vanessa pra conversar, ela falou que não queria, e ia me chamar. Tudo bem! Eu não quero me meter nessa situação."



Alane sabe que pode estar na mira de alguns participantes para o paredão. #BBB24#TeamAlanepic.twitter.com/r6m82THGip — Alane Dias 🪷 (@alanedias_) January 15, 2024

Vanessa Lopes fala sobre envolvimento de Alane em 'fofoca'

A sister Vanessa Lopes ainda não conseguiu deixar de lado a 'fofoca do espelho' no BBB 24, da Globo. Na noite deste domingo, 14, a influenciadora abriu o jogo e opinou sobre o envolvimento de Alane na treta com Nizam, incluindo o desmaio da colega de confinamento.

"O foco é: ela viu que eu estava magoada com a situação, que ela sabia que tinha saído da boca dele [Nizam], que ela interpretou de forma equivocada, porque não foi a forma como ele falou. Ela distorceu o que ele falou. 'Não, porque eu vi dessa forma'", declarou.

E seguiu: "Ela passou uma coisa que ele disse sem maldade, ela interpretou na maldade". Fernanda, que estava presente na conversa, questionou: "Tipo maldade de mulher, né?". "Maldade de mulher para mim. Querendo me pagar de louca", concordou Vanessa Lopes.