BBB 24: Alane lamenta 'rejeição' de Rodriguinho: 'Queria que fosse meu pai'

Próxima de Rodriguinho no BBB 24, Alane afirmou estar decepcionada por não ter sido colocada no VIP da semana

Após a eliminação de Maycon e a consagração do novo líder Rodriguinho, o clima no BBB 24, da Globo, ficou bastante tenso. A sister Alane não escondeu a decepção com o pagodeiro, que não a colocou no VIP da semana.

Em conversa com Beatriz, a bailarina revelou que havia projetado uma figura paterna no cantor. "É muito triste, amiga, porque eu trouxe um problema lá de fora pra cá, entendeu? Ausência de pai. Queria que ele fosse meu pai e fui rejeitada aqui. Acabou com a minha cabeça", lamentou ela.

Na sequência, a sister indicada por Rodriguinho reforçou que o pagodeiro não cogitou colocar Alane ‘Na Mira do Líder’. "Mas tu não foi o alvo, amiga. Está menos pior. Pior foi ter colocado alvo dele em mim", declarou Beatriz. “Mas você não faz ovo todo dia para ele de manhã, amiga", rebateu a sister.

Beatriz para a Alane:“Vc idealizou ele no seu VIP. Tem que parar de ser idiota, amiga”



Adoro amiga que não passa a mão na cabeça da outra #BBB24pic.twitter.com/EdbbQQyyjW — pera ◡̈ (@ahperala) January 12, 2024

Alane conversa com Rodriguinho sobre decepção

Logo após Rodriguinho revelar suas escolhas para o VIP, Alane puxou o cantor para conversar e afirmou ter ficado chateada com a falta de consideração por ela. "Eu estou me sentindo muito triste, não estou triste de estar na Xepa. Estou triste porque você seria uma das primeiras pessoas do meu VIP", disse.

E completou: "Não queria nem estar chorando. Só estou chorando porque eu tenho um carinho enorme por ti, eu fiquei chocada, mas eu não estou te cobrando nada. Só fiquei assim".