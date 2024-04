BBB 24: Alane ganha torcida em estádio durante jogo no Pará para ir à final

Durante clássico paraense, Alane ganhou torcida no estádio pedindo votos para que ela vá à final do BBB 24

As últimas vagas para os finalistas do Big Brother Brasil 24 está disputada! Davi é o primeiro finalista após vencer a Prova de Resistência, mas ainda há lugar para dois participantes.

Alane, que está enfrentando o último paredão da temporada ao lado de Isabelle e Matteus, recebeu torcida no Estádio do Mangueirão, em Belém do Pará, cidade da sister.

Durante uma partida dos times Paysandu e Remo pelo Campeonato Paraense, a torcida da bailarina exibiu uma mensagem em defesa de sua permanência no reality.

Os fãs da paraense pediram votos para que ela vá para a Final. "O Pará na final do BBB. Fica Alane!", dizia no telão, pedindo votos para eliminar Isabelle.

A equipe de Alane compartilhou a homenagem e comemorou: "AAAAA que emoção! Vamos juntos levar o Pará para a final do BBB 24".