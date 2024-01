BBB 24: Alane fala sobre possível romance com Nizam e brinca: 'Faria limer'

Alane descreveu Nizam no BBB 24 como um 'empresário de São Paulo' e declarou que não gosta desse estilo

O clima de romance entre Alane e Nizam dentro do BBB 24, da Globo, continua agitando os brothers do confinamento. Após a bailarina recusar por duas vezes um beijo do colega - além do edredom, os dois voltaram a conversar sobre um possível envolvimento entre eles.

Reunidos no Quarto Fada, a porta de entrada para o assunto principal foi a aparência do executivo de contas. De acordo com Alane, o brother possui estereótipo de um 'empresário de São Paulo'.

"Eu achei meio 'faria limer', com todo respeito. Eu sempre falei que não ia ficar com nenhum 'faria limer'", disse a sister, se referindo à profissionais que trabalham na Avenida Faria Lima, centro financeiro de São Paulo.

Na sequência, Marcus Vinicius, que também estava presente no bate-papo, perguntou se Alane tinha beijado Nizam na festa, ocorrida durante a madrugada de quinta-feira, 11. "Não peguei, não", afirmou ela. Em tom de brincadeira, o comissário de voo pediu para que a colega o avisasse quando o romance finalmente se tornasse real. "Não estou em casa para assistir", brincou.

"Se eu pegar, eu vou te contar", garantiu Alane. "Eu te conto também", complementou Nizam. "Ah, entendi. Eles querem fazer a novelinha antes", se divertiu Marcus Vinicius, por fim

👀 Mais cedo, Alane diz para Nizam que ele parece meio 'faria limer' (pessoas que trabalham na Avenida Faria Lima, no centro financeiro de São Paulo) e que sempre falou que nunca pegaria um faria limer.



Beatriz: "O Nizam parece alguém de um desenho animado. É o Aladdin, o gênio… pic.twitter.com/9vu54SKpNQ — Antenados #BBB24 (@canalantenados) January 11, 2024

Alane recusa edredom com Nizam na primeira festa do BBB 24

Em menos de uma semana, o clima de romance já tomou conta da casa do 'Big Brother Brasil'. Na noite da última quarta-feira, 10, durante a primeira festa do reality show da Globo, Nizam ficou encantado ao ver Alane dançar. Ele decidiu dar em cima da sister, mas a tentativa não saiu como o esperado, já que acabou levando um fora - duas vezes.

Para quem não acompanhou, as faíscas entre os dois começaram desde o primeiro dia do programa. Antes da festa, Nizam contou que sentiu um clima e decidiu conversar com Alane, que logo de cara, descartou a possibilidade de ir pro edredom e prometeu não fazer casal no jogo. Por isso, o brother acabou desistindo de investir na sister, já que não queria ficar só no beijo.

Mas tudo mudou quando Nizam assistiu a dançarina rebolar durante a festa: "Você rebola que é um absurdo", disse o executivo. "Gostou?", a sister perguntou e ele convidou novamente: "Óbvio. Pena que não rebola embaixo do edredom, né?", disparou. Alane negou o convite: "Não. Pode sozinha, eu rebolo muito sozinha", disse, mas provocou o brother: "Quebrar promessa faz parte", finalizou.