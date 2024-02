BBB 24: Alane fala sobre Fernanda: "Fez o que o desfile estava criticando"

Alane desabafou sobre a presença de Fernanda no desfile para Yasmin e relembrou a briga que teve com a sister

O desfile de corpos reais para Yasmin Brunet segue rendendo dentro do Big Brother Brasil 24.

Durante a noite desta segunda-feira, 19, Alane comentou sobre a postura de Fernanda durante o momento em que os participantes se juntaram em apoio a sister, após ela descobrir que Nizamfalou sobre seu corpo.

No banheiro da casa mais vigiada do Brasil, a bailarina desabafou com Beatriz sobre ter visto a confeiteira falando sobre seu próprio corpo.

"Fiquei pensativa com o que rolou da Yasmin, do corpo dela e tudo mais...porque eu acho que as pessoas podem evoluir, mas a gente fez o desfile e a Fernanda foi antes de mim. Ela deve ter falado alguma coisa para Yasmin que eu não sei, provavelmente foi de corpo, falando coisas boas e tudo mais...", começou.

Em seguida, Alane relembrou o episódio em que as duas brigaram na academia após Fernanda falar do corpo da sister e a chamar de 'molinha'. "A 3 semanas atrás, era ela que tava falando do meu corpo, sabe? Aí eu fico tipo, cara, que hipocrisia!", disparou.

A paraibana e Bia seguiram falando sobre a carioca e Alane concluiu: "Hoje, essas duas coisas me pegaram muito: ela ter falado do filme, e ela ter falado do meu corpo e dias depois estar num desfile em prol da aceitação, sendo que ela é a pessoa que fez o que o desfile estava criticando".