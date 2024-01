BBB 24: Alane fala sobre desmaio nos braços de Nizam: 'Culpa'

Alane afirmou que ansiedade e sentimento de culpa desencadearam seu desmaio durante conversa com Nizam no BBB 24

A sister Alane aproveitou a tarde deste domingo, 13, para dar sua versão sobre a 'fofoca do espelho' envolvendo Vanessa Lopes e Nizam. Na noite de sábado, 12, ela acabou desmaiando nos braços do brother durante uma conversa tensa sobre o assunto.

No Quarto Fada, a bailarina reconheceu que se envolveu onde não devia. "Agora eu consigo ver que é uma coisa pequena. Eu estava conversando com a Vanessa, que ela falou o negócio do espelho, que eu nem entendi direito. Eu soube que a Vanessa tinha ficado triste por causa do negócio do espelho", iniciou ela.

Em seguida, ela reforçou que não deveria ter exposto a reação de Vanessa Lopes para Nizam. "Foi uma coisa que eu acho que não deveria ter falado. Me meti numa situação que não era nem minha", afirmou.

"Não é nem teu, porque você tá se metendo no rolê que não é teu", concordou Leidy Elin. "Isso que eu me senti mal. Só que aí eu falei, acho que a Vanessa precisa saber que eu não fiz por mal", declarou Alane.

Por fim, a sister falou sobre o momento em que desmaiou. "Acho que a ansiedade de tudo que acontece aqui se juntou e desencadeou naquela hora. Quando eu fui falar com o Nizam... eu queria me livrar dessa culpa, que nem era a culpa. Eu estava doida na minha cabeça", disse.

“Tu vai ter aguentar porque quando tiver o Sincerão, tu vai dar um troço aí, hein?”



A Leidy 🗣️



📺 Reprodução: TV Globo#TeamLeidy | #BBB24pic.twitter.com/YCSXTtlt8W — Leidy Elin (@leidyelinnofc) January 14, 2024

Vanessa Lopes recusa conversa com Alane

Durante a tarde deste domingo, 14, Alane procurou Vanessa Lopes para esclarecer de vez a 'fofoca do espelho' e explicar que não agiu de má fé ao contar para Nizam sua reação ao descobrir o assunto. A influenciadora, no entanto, avisou que não gostaria de conversar no momento.

"Estou sendo bombardeada de informações. Então, assim, às vezes eu preciso do meu tempo só pra assimilar as situações. Tem muita coisa passando na minha cabeça, eu tô fazendo muita fanfic na minha cabeça, eu não sei o que é real e o que não é. Então, eu tô perdida e preciso do meu tempo pra assimilar. Depois de cada conversa que eu tenho, decidi que vou respirar um pouco", declarou Vanessa Lopes.

"Tudo bem. Quer me chamar depois então? Porque, na real, não é nem uma história minha, entendeu? É só um detalhe", disse Alane. "Querer, eu quero. Mas não agora…", pontuou a influenciadora.