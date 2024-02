BBB 24: Alane especula novo alvo: "Meu embate com Fernanda já tem um tempo"

Em conversa com Matteus, Alane falou sobre a possibilidade de votar em outro participante

Alane revelou um possível novo alvo em conversa com Matteus na noite desta sexta-feira, 23, no Big Brother Brasil 24.

Na piscina, a bailarina e o gaúcho conversavam sobre jogo quando a sister questionou se Fernanda continuaria sendo sua primeira opção de voto.

"Eu fico pensando, até que ponto a Fernanda ainda é meu primeiro alvo? Meu embate com ela, querendo ou não, já tem um tempo, já passou. Hoje ela falou normal comigo na cozinha, ela lá e eu aqui", comentou.

Em seguida, a paraense falou sobre a possibilidade de votar em Raquele: "Só que eu não tenho coragem de ter a Raquele como primeiro alvo, sabe? Mas eu acho que ela me tem como primeiro alvo dela". "Tem que se defender, né? Eu acho que tu tem que pensar com o coração, mas também não pode deixar a razão de lado. Tem que ver os fatos que estão ocorrendo no momento", aconselhou o brother.

"É igual lá fora, a gente fica remoendo, remoendo, remoendo...Passou", disse relembrando a briga com Fernanda. O estudante de engenharia agrícola comentou que eles costumam ter peso na consciência, mas que agora Alane tem dois alvos. "Se não tiver uma, põe outra", disparou sobre as possibilidades da dinâmica da semana.

"Numa votação no Confessionário, eu ainda não consigo decidir qual das duas seria meu primeiro alvo. Levando em consideração os acontecimentos recentes, a Raquele. Os passados, a Fernanda", assumiu.

"Qual dos dois mais me magoou? O da Fernanda, mas está no passado. A Fernanda agora não tem me feito nada. Mas a Raquele não é uma pessoa que eu vejo maldade para ir lá e votar nela. Não tenho raiva dela. Da Fernanda eu tive raiva. É muito difícil", finalizou Alane.