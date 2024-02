BBB 24: Alane e Beatriz se desesperam e caem no choro após prova: “Não era”

Alane e Beatriz não seguram as lágrimas e desabam após prova de resistência consagrar o novo líder na casa do BBB 24

Durante a madrugada desta sexta-feira, 9, os confinados no Big Brother Brasil 24 disputaram a liderança na segunda prova de resistência do reality show. No entanto, pela manhã, as aliadas Alane e Beatriz cometeram alguns erros e deixaram a dinâmica. Desoladas, as sisters expressaram sua frustração após perderem para Lucas Henrique.

Apesar de terem parabenizado o professor de educação física, as sister deixaram as lágrimas cair assim que deixaram a plataforma da dinâmica. Enquanto o novo poderoso se jogava na piscina para comemorar sua vitória, Bia e Alane desabaram no gramado da área externa: “Não era para ser, mas vai ser", a vendedora lamentou em meio ás lágrimas.

A Bia tava querendo tanto essa prova :/ #BBB24pic.twitter.com/SdzmVEySdr — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 9, 2024

A atriz até tentou consolar a amiga: "Parabéns, amiga, você arrasou muito”, disse para a sister, que continuou a chorar depois de deixar a competição. Embora tenha tentado se manter positiva na frente da colega de confinamento, Alane também caiu no choro e desabafou em voz alta quando ficou sozinha dentro da casa mais vigiada do Brasil.

“O que adianta ficar a noite inteira? É que eu sou uma bost*, uma idiota, eu sou burra! Burra, burra, limitada, não consigo fazer nada até o final. Eu sou uma idiota! Como posso ser tão escro** assim?", a bailarina e atriz chorou enquanto lamentava seu desempenho na dinâmica, que durou a noite inteira e poderia terminar com um desempate.

Depois do desabafo, as sisters se reuniram novamente e cogitaram a possibilidade de enfrentar uma nova berlinda: “Amiga, se eu for pra esse Paredão de novo… Vou reunir todo mundo na sala 'e aí, caral***? Vocês não tão vendo que tem gente que não foi? Tão de palhaçada com minha cara?”, a bailarina disparou indignada.

Alane: "Amiga, se eu for pra esse Paredão de novo...



Beatriz: "Faz um barraco."



Alane: "Vou reunir todo mundo na sala 'e aí, caralho? Vocês não tão vendo que tem gente que não foi? Tão de palhaçada com minha cara?'" #BBB24pic.twitter.com/qY4RpQnx7r — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 9, 2024

Alane acaba de voltar do Paredão:

Vale lembrar que na última eliminação, que aconteceu na terça-feira, 6, Tadeu Schmidt deixou os confinados com a pulga atrás da orelha por conta de seu discurso para anunciar a saída de Juninho. Sem mencionar diretamente o episódio, o apresentador do reality show abordou o acontecimento envolvendo Juninho, Alane e Leidy Elin.

Nos últimos dias, a bailarina havia dito aos brothers que se sentiu assediada pelo motoboy durante a festa e o apresentador repercutiu as declarações da sister de forma discreta. Alane percebeu o recado e começou a confabular sobre o discurso do comandante da atração, preocupada com a opinião do público fora do reality show.