BBB 24: Alane diz sentir 'pena' de brother: "Fica muito sozinho"

Durante a última festa do Big Brother Brasil 24, Alane confessou para Beatriz sobre pena de brother que está "sozinho" na casa

Durante a festa que rolou na madrugada deste domingo, 25, Alane contou para Beatriz sobre uma conversa que teve com brother sobre relacionamentos. A sister disse que está com pena por entender que o participante está "sozinho" na casa. Mais cedo, MC Bin Laden resolveu terminar com Giovanna.

"Ele falou que terminou com a Giovanna", afirmou a bailarina. "Ele perguntou como eu tinha me sentido em relação a isso, com o que eu vivi antes, em relação ao que vivi com Nizam", continuou. "Por que será que eles terminaram?", questionou Beatriz. "Não sei. Acho que, no caso dela, é complicado porque ela é amiga de Michel e namorada dele. Ele falou: 'você teve medo do julgamento de fora?'. Eu falei: 'tive, o tempo todo, só que meu medo em relação a isso melhorou porque eu votei nele, e ele saiu, então entendi que fiz a coisa certa'", acrescentou.

Alane também pontuou que tem sua "intuição" e "pé atrás" com o brother. "Mas às vezes eu fico com pena dele. Ele fica muito sozinho [...] Talvez a Giovanna, além do Lucas, fosse a única pessoa que ele tinha. Sigo com minha intuição, mas às vezes eu fico assim: 'poxa, ele está sozinho'", finalizou.

Bin Laden falou sobre Giovanna

Na última semana, MC Bin Laden fez um sincero desabafo com Lucas Henrique a respeito de seu envolvimento com Giovanna Lima dentro do confinamento. Em conversa com o brother, o cantor afirmou que sente a relação entre eles estremecida.

Ao longo do bate-papo, o funkeiro recordou o episódio em que se desentendeu com Michel e explicou que a affair não o procurou para entender seu lado. Os brothers tiveram uma discussão após a última dinâmica do Sincerão, realizada na última segunda-feira, 19.

"Ontem ela ficou lá com ele [Michel]. Hoje veio falar comigo e eu entendi a visão dela", iniciou Bin Laden. Na sequência, ele contou que se incomodou com a atitude de Giovanna. "Não gosto desses bagulhos, de ficar fazendo média toda hora com a pessoa porque eu briguei com o amigo dela. Isso já está me incomodando", declarou.

E continuou: "Hoje tentei me aproximar, ser educado, pedir desculpa. Mas não sou resto de ninguém para ficar sendo tratado assim. Falei para ela: você está entendendo só o lado dele, não o meu. Não veio perguntar se eu estou bem, querer saber. [...] Teve uma hora que eu ia falar: 'é melhor cada um ficar do seu lado e não ficar confundindo"'.