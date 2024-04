BBB 24: Alane diz: ‘Não tenho vontade de votar em ti’

Após a vitória de Matteus na prova do anjo no BBB 24, Alane conversa sobre o voto que vai dar no paredão da noite desta sexta-feira, 5

A sister Alane teve uma conversa com Isabelle na casa do BBB 24, da Globo, sobre a formação do paredão da noite desta sexta-feira, 5. As duas conversaram após a vitória de Matteus na Prova do Anjo.

Na conversa, Isabelle sugeriu que elas votassem uma na outra, mas Alane não gostou da ideia. “Não tenho vontade de votar em ti mesmo que tu me peça para votar”, afirmou ela. E Isabelle se defendeu: "Não, eu jamais pediria porque isso é pedir para acabar com o meu sonho, eu não pediria de ninguém isso. Mas é uma coisa de sentido, de lógica, entendeu? Existe o meu gostar do Davi, é óbvio".

Alane afirmou: "Eu amo o Davi, ele já fala coisas aqui que a minha mãe fala lá fora, é muito importante para mim. A minha conexão contigo também é muito importante para mim. E além da conexão, tem o fato de tu ser do Norte, que fez com que eu não votasse em ti desde o inicio do jogo. Eu sempre valorizei ter pessoas do Norte aqui porque é importante para mim". Isabelle ainda comentou: "Mas deixa eu te falar uma coisa, o Buda vai decidir. O Matteus vota em mim, você vota em mim, os dois votam em mim. Se eu desperdiçar o meu voto na Bia, eu estou colocando meu grande amigo no Paredão, que é o Davi e eu jamais faria isso. Mas ao mesmo tempo, eu não quero ter que votar em você".

Por fim, Alane disse: "Eu sei que tu não quer ter que votar em mim e eu entendo. Só que pensa comigo, se tivesse tu, Bia e Matteus, eu ia ter que votar em ti, com toda dor do meu coração eu ia ter que votar em ti e é isso, o jogo afunilou".

Alane comenta sobre amizade de Isabelle com Davi

Na área externa, Alane e Isabelle conversam sobre amenidades perto da grande final do reality. Durante o papo manauara elogia a bailarina e afirma que a sister é entretenimento para quem está assistindo e tem uma personalidade diferente.

Alane, então, retruca afirmando que vê a dançarina da mesma forma e fala da amizade da sister com Davi: "Não estou falando só porque tu falou pra mim não, estou falando de verdade". A paraense diz: "Te ver ontem dançando, ver a tua representatividade aqui é muito bonito, te acho muito forte. Eu lembro que uma vez, a Bia só falava da sua calcinha, ela falava assim: 'Eu acho a Isabelle muito doce', não lembro se falei ou se pensei, não sei se acho ela doce". Confira a conversa completa!