BBB 24: Alane descumpre regra, sofre punição e deixa os brothers nervosos

Na casa do BBB 24, produção dá penalidade para Alane após ela descumprir uma regra do confinamento e os brothers reclamam da sister

A sister Alane deu o que falar na casa do BBB 24, da Globo, neste sábado, 20. Ela descumpriu uma das regras do programa e sofreu uma penalidade da produção. Com isso, os brothers reclamaram da jovem.

Tudo começou quando Alane ficou sem o microfone, o que é proibido no reality show. Com isso, a produção enviou um recado de alerta e ela perdeu 30 estalecas. Porém, ela já está com seu saldo negativo nas estalecas e não pode contribuir com as compras no mercado.

Por isso, os brothers reclamaram da atitude dela em perder ainda mais estalecas. “Mais uma! O que que ela fez? Está brincando com coisa séria”, questionou Matteus. Então, Vinicius também reclamou: “A minha teoria só se confirma porque se fosse o Vinicinho era chicote no lombo”.

Por sua vez, Nizam declarou: “Está rindo lá fora porque tomou estalecada, meu deus. É sacanagem porque ela é a que mais tem e a que menos toma cuidado”. Por fim, Luigi afirmou: “Vai cair todo mundo no ‘tá com nada’, aí vamos cair em cima dela e vai achar ruim”.

Conversa de Nizam e Alane

O clima ficou tenso entre Nizam e Alane após a formação do paredão no BBB 24, da Globo, na noite de sexta-feira, 19. Isso porque ela confessou que votou nele na berlinda e ele ficou magoado. Tanto que o rapaz chorou e fez uma acusação contra ela.

Tudo começou quando Alane decidiu ter uma conversa com Nizam após ele ter sido o mais votado da noite no paredão. Ela contou que votou nele e se sentiu culpada. Então, ela pediu desculpas para ele, mas ele não aceitou.

“Te desculpar, Alane? Você me deu uma facada no peito, na frente, de costas. Te desculpar? Depois de tudo que eu fiz por você?”, questiona ele, que chorou na conversa. Ela ainda tentou explicar que votou nele para se salvar do paredão, mas ele não aceitou. “Chateado eu não estou, eu estou decepcionado. Você está jogando um jogo e eu não consigo fazer esse jogo que você está fazendo”, disse ele.

E ela se defendeu: “Eu falei para todo mundo, sabe? A única pessoa que eu não votaria era você, porque iria contra os meus princípios. Alguma coisa me dizia que você iria votar em mim, meu instinto não erra. Obrigada por não votar em mim, por pensar em mim. Mas, você sabe que iria sem meu voto, né? Eu estou deixando claro que nunca me priorizei e hoje eu escolhi me priorizar. Talvez, esse seja o meu melhor ato ou pior ato da minha vida. Não é pessoal o voto, é por mim. Acredite ou não, estou torcendo por você de coração! Se você ficar e quiser votar em mim semana que vem, eu vou entender”.

Logo depois, Nizam foi falar com Giovanna Pitel e o líder Matteus ficou ouvindo a conversa pelo monitor no quarto. Então, ele chamou o rival de manipulador. “Tu viu como é? Já conseguiu. E tu preocupada. Aqui é tu por ti e pelas pessoas que estão contigo. Vocês viram? Ele é manipulador no último, se fazendo de vítima ali", disse ele.