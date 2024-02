BBB 24: Alane desabafa sobre discurso de Tadeu: "Acha que soou infantil?"

Preocupada, Alane tocou novamente no assunto do discurso de eliminação de Juninho

Alane voltou a comentar sobre o discurso deTadeu Schmidt durante a eliminação de Juninho na última terça-feira, 6, do Big Brother Brasil 24.

O apresentador deixou a sister preocupada em estar errada na briga que teve com o motoboy, em que chegou a acusá-lo de assédio pelo flerte que aconteceu durante a festa.

Na tarde desta quinta-feira, 8, a bailarina contou a Deniziane que tocou no assunto durante o Raio-X, mas que não teve tempo suficiente para abordar o tema.

"Tu acha que, se visse eu falando isso em 10 segundos, tu ia falar 'não sabe organizar o tempo?'. Porque eu estava com muito sono, aí agradeci por ter ficado, falei que estava com saudade da minha mãe, porque ontem na festa tocaram várias músicas que ela gosta. Só que falei super-rápido, entendeu? Falei: 'E que fique claro que eu fiquei desconfortável, mas em nenhum momento falei que é um crime'. Aí acabou o tempo", disse.

A fisioterapeuta aconselhou a amiga a utilizar o tempo do próximo Raio-X: "Se você sentiu que deveria ter falado mais, amanhã você vai ter um Raio-X para falar". "Mas você acha que soou infantil?", perguntou a modelo.

Ane ajuda a paraibana a organizar o que gostaria de falar com o tempo. "Eu queria falar: 'Eu tenho muito medo de sair um dia e ser cancelada, e não desejo para ele o meu maior medo. Espero que vocês entendam que em nenhum momento eu falei que ele cometeu um crime. Falei que estava desconfortável com a situação de ele ter dado em cima de mim e de uma amiga minha, e esse foi o meu motivo de voto e de colocá-lo no Sincerão. Mas não se configurou um crime ou assédio'", afirmou Alane.

Confira o Raio-X de Alane: