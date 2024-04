BBB 24: Alane comenta postura de Davi: 'Perigoso conversar com ele'

Em conversa com Matteus, Alane recordou o desentendimento entre Davi e Beatriz e afirmou que o brother 'sabe jogar com as palavras'

O desentendimento entre Beatriz e Davi continua rendendo assunto entre os brothers do Top 5 no BBB 24, da Globo. Durante a madrugada desta quarta-feira, 10, Alane conversou com Matteus a respeito da situação e os dois lamentaram a 'quebra de aliança' na reta final do jogo.

A sister, então, afirmou que Davi é jogador e sabe usar muito bem as palavras. "Eu vi o Davi falando coisas de uma forma...", iniciou Alane. "Hoje de manhã ele falou umas coisas bem pensadas", comentou Matteus. "Agora lá no quarto também", complementou a bailarina.

E continuou: "Não foi nem dele olhar e xingar, falar coisas assim, mas ele fala de uma forma que é muito jogador com as palavras, mesmo. A Bia, ela é muito boa porque ela consegue ir se saindo. Ele realmente faz a situação parecer que foi de uma forma que, na verdade, nem foi tanto daquela forma. Eu acho perigoso, até. Ele é uma pessoa incrível, mas ele sabe jogar com as palavras. E é perigoso, eu acho perigoso conversar com ele".

Na sequência, Matteus, último líder da temporada, revelou que se sentia "apavorado com a situação" entre Davi e Beatriz desde a primeira briga, ocorrida logo após o Sincerão. "Eles já conversaram e ficaram rodeando, e eu ouvi falarem coisas ali que, pra mim, não tinha necessidade, sabe? O Davi usa umas palavras pesadas e eu não achei legal o fato dele ter falado do egoísta", declarou o brother.

"Cada um se posiciona como quer, sabe? Assim como os dois têm opiniões opostas, eu tenho também a minha opinião externa, mas eu também não vou colocar mais lenha na fogueira. A gente construiu uma história tão bonita, sabe? Não tem necessidade da gente chegar agora no final e destruir isso", concluiu Matteus.

Vale lembrar que Beatriz e Davi enfrentam o 20º paredão do BBB 24 ao lado de Isabelle. Com a eliminação, que ocorrerá na próxima quinta-feira, 12, os brothers restantes disputarão a última prova de resistência da temporada. Quem vencer, garantirá uma vaga na grande final.

Beatriz toma decisão sobre amizade com Davi

O clima ficou bem tenso entre Beatriz e Davi na casa do BBB 24, da Globo, nesta terça-feira, 9, após ele chamá-la de egoísta no Sincerão. Durante o dia, ela contou que não quer mais ser amiga dele e desabafou sobre a situação que eles enfrentaram.

"Não quero mais a amizade dele. Não me interessa a amizade de uma pessoa que fala que me ama, mas quando vem com um argumento negativo comigo, meia boca, fuleiro, quer que eu engula o argumento. Ele não sabe respeitar minha opinião. Ele quer que eu fique de gracinha com ele", disse ela.

Então, Beatriz contou que já está mais calma depois da briga. "Foi um dia muito pesado, mas Deus me sustenta. Eu estou melhor, eu orei bastante. Ontem ele pegou um argumento bem meia-boca. Ele tinha que ser homem para falar sobre isso, sobre a casca de banana, mas ele veio querer julgar um sentimento que eu tenho pela Alane, ele não foi sábio, não. Ainda mais ele que está sempre com a gente", disse ela.

Por fim, Bia relembrou: "O Tadeu não obrigou ele a pegar nenhuma plaquinha, ele fez o jogo dele. De verdade, eu gosto muito dele, mas ele vai levar para o lado jogador, eu também sou jogadora".