BBB 24: Alane chora e chama sister de 'mimada' e 'cobra'

Após discussão na casa entre Davi, Leidy e Yasmin, Alane chama sister de 'mimada' e dá sua opinião sobre postura dela na casa

Após a discussão entre Leidy, Yasmin e Davi ao final do Sincerão, os brothers opinaram sobre a situação em conversas separadas. Ao falar com Matteus e Beatriz, Alane falou sobre o que pensa de uma sister.

A dançarina então chamou a herdeira de Luiza Brunet de mimada e falou que ela parece uma adolescente. É bom lembrar que as duas brigaram nos últimos dias porque Yasmin perdeu estalecas de propósito e acusou Alane de também fazer a casa ir para o Tá Com Nada por levar atenção com frequência.

"Ela [Yasmin] quer que a casa inteira vá lá e tome as dores, se posicione por ela. Mas a boca é dela, ninguém pode se posicionar por ela", comentou Bia.

Alane então relembrou e disparou: "É igual no primeiro dia, quando falaram 'não tem troca com a Yasmin'. Mana, vai lá e fala, p*rra! Não dá, ela é mimada. Odeio falar isso das pessoas, mas ela é mimada. Parece que tem uns 12 anos."

Alane chora e chama Yasmin de cobra

Em outro momento, Alane comentou que continua achando a modelo uma "cobra". "Eu ia falar com a Yasmin para esclarecer, mas eu sigo achando ela cobra, sigo achando que ela não agrega em nada aqui", declarou a Pipoca sobre a Camarote.

Após o Sincerão desta segunda-feira, 04, Leidy e Yasmin discutiram com Davi. A briga repercutiu na web e a apresentadora Sonia Abrão ficou pasma com a postura das sisters. A jornalista ficou perplexa com os palavrões usados pela Camarote.

Surpreendendo a todos, o diretor do BBB 24Boninho deixou escapar sua opinião sobre a dupla contra o motorista de aplicativo. O marido de Ana Furtado curtiu um comentário falando como elas estão.

Beatriz falando que Yasmin quer que a casa inteira compre o barulho dela e Alane dizendo que ela quer que todo mundo fica bajulando ela #BBB24pic.twitter.com/e70aeKkgIm — ~ jota (@comentwei) March 5, 2024

Yasmin chora e implora para ser colocada no Paredão

Após a discussão com Davi, Yasmin Brunet mostrou que deseja ir ao paredão do BBB 24 caso ele continue na casa nesta terça-feira, 05. A modelo comentou que não deseja continuar na casa com a presença do motorista de aplicativo.

Depois de berrar palavrões e discutir com o brother com Leidy ao seu lado, a herdeira de Luiza Brunet pediu para seus companheiros de jogo a colocarem na berlinda. "Gente, eu vou pedir um favor muito sério a vocês. Se ele voltar desse Paredão, eu imploro para vocês me botarem no próximo", falou a modelo. Saiba mais aqui.