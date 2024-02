BBB 24: Alane analisa jogo de Fernanda e a compara com "Vilã de Malhação"

Tudo indica que o atrito entre Fernanda e Alane ainda está de pé. Em conversa no Quarto Magia, a bailarina analisou o jogo da sister

Após a discussão da última quarta-feira, 31, tudo indica que a tensão entre Alane e Fernanda está só começando. Durante uma conversa no Quarto Magia, Alane, Beatriz e Deniziane opinaram sobre o jogo da nova Líder da semana.

A bailarina analisou que a sister é como uma "vilã de Malhação". "Por isso que eu acho que ela é vilã de Malhação. Porque ela tenta fazer estratégia, mas no fundo ela é meio desprovida da inteligência. Ela é um pouco desprovida da inteligência porque tudo que aconteceu entre eu e ela, quem chegou foi ela", alegou.

"Nós também somos desprovidas de inteligência, mas não somos vilãs. Somos bestas, temos o coração bom", disse Beatriz. "É um fato que a gente é desprovida de inteligência. A gente tem bondade no coração, a gente não age pisando nos outros. A gente é desprovida de inteligência e se prejudica", completou Alane, que ficou com medo de uma indicação após a vitória de Fernanda na última Prova do Líder.

Fernanda choca ao revelar quem vai colocar no paredão

Em uma conversa com seus aliados Pitel e Rodriguinho no quarto do líder do BBB 24, Fernandasurpreendeu ao revelar o nome de quem vai colocar no paredão. A sister ignorou a briga que teve com Alane nesta semana e colocou o seu alvo em outra pessoa da casa.

Fernanda contou que vai mandar Deniziane direto para a berlinda. “Quero botar a Deniziane”, disse ela, e foi questionada por Pitel sobre qual será a justificativa. "A justificativa do Rodrigo. Sabe qual? Num jogo de futebol, todo mundo vai no mais forte para poder desequilibrar o time. E aqui a gente vai no mais fraco, que a gente acha que é o mais fraco e deixa o forte de lado. Eu acho ela, como mulher, para mulher, uma concorrente forte para mim", disse ela.

Então, Fernanda ainda apontou que está sentindo que Yasmin Brunet está distante dela. "A Yasmin, ela que virou a cara contra mim. Pitel está de prova. Ao ponto de parecer que ela se incomodou de a Wanessa estar conversando comigo na festa ontem. Na minha opinião, elas vão ter que se decidir. Não é porque eu vou virar Líder que vai vir falar comigo a hora que quer só porque é conveniente, não. Ou fecha ou não fecha", afirmou.