BBB 24: Acabou! Giovanna revela fim do affair com Bin Laden

Depois de trocarem beijos nas festas do BBB 24, Giovanna e Bin Laden colocaram um ponto final no affair dentro do confinamento

O romance de Giovanna e Bin Laden chegou ao fim na casa do BBB 24, da Globo. Eles estavam ficando há algum tempo e trocaram beijos nas festas. Porém, o clima esfriou e ele decidiu terminar tudo antes de mais uma festa no confinamento.

No início da noite deste sábado, Giovanna contou para a amiga Raquele que Bin pediu para colocar um ponto final na relação. “Primeira coisa, terminei meu namoro. Bin acabou de falar que é melhor a gente parar. É isso”, disse ela.

Então, Raquele perguntou o motivo e ela respondeu: “Provavelmente é por causa do jogo. Ele falou que está numa posição muito difícil”.

Bin Laden falou sobre Giovanna

Na última semana, MC Bin Laden fez um sincero desabafo com Lucas Henrique a respeito de seu envolvimento com Giovanna Lima dentro do confinamento. Em conversa com o brother, o cantor afirmou que sente a relação entre eles estremecida.

Ao longo do bate-papo, o funkeiro recordou o episódio em que se desentendeu com Michel e explicou que a affair não o procurou para entender seu lado. Os brothers tiveram uma discussão após a última dinâmica do Sincerão, realizada na segunda-feira, 19.

"Ontem ela ficou lá com ele [Michel]. Hoje veio falar comigo e eu entendi a visão dela", iniciou Bin Laden. Na sequência, ele contou que se incomodou com a atitude de Giovanna. "Não gosto desses bagulhos, de ficar fazendo média toda hora com a pessoa porque eu briguei com o amigo dela. Isso já está me incomodando", declarou.

E continuou: "Hoje tentei me aproximar, ser educado, pedir desculpa. Mas não sou resto de ninguém para ficar sendo tratado assim. Falei para ela: você está entendendo só o lado dele, não o meu. Não veio perguntar se eu estou bem, querer saber. [...] Teve uma hora que eu ia falar: 'é melhor cada um ficar do seu lado e não ficar confundindo"'.