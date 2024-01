BBB 24: Abalada, Vanessa Lopes cai no choro ao lamentar brigas: 'Não consigo'

Após formação de paredão, Vanessa Lopes não segurou as lágrimas ao comentar sobre desentendimentos entre os brothers no BBB 24

A influenciadora Vanessa Lopes não conseguiu segurar o choro no BBB 24, da Globo, e precisou ser consolada por MC Bin Laden. A sister se mostrou bastante abalada com o clima de briga entre os colegas de confinamento após a formação do segundo paredão na noite de sexta-feira, 12.

"Eu achei que era forte em questão de pessoa, de ter que seguir o jogo. Não consigo entender que isso é um jogo. Eu não consigo. Isso é vida, cara. Isso é vida, é o psicológico delas", declarou a famosa enquanto chorava. "Você é forte", afirmou o funkeiro ao abraçar a sister.

"Forte de quê? Eu só pareço uma forte. É isso que estou preocupada", explicou Vanessa Lopes. Na sequência, MC Bin Laden afirmou que a influenciadora estava apenas em um dia mais sensível. "Eu pego a energia de todo mundo, porque está todo mundo mal e brigando. Não aguento. Não consigo ver muita briga e treta assim. Fiquei muito tempo em casa. Eu aprendi a ficar muito só nesse último ano", disse ela, por fim.

Rodriguinho critica Davi após indicá-lo ao paredão do BBB 24

Clima tenso entre os brothers! Após formarem o segundo paredão do BBB 24, da Globo, os participantes se dividiram entre os cômodos da casa e repercutiram os últimos acontecimentos desta sexta-feira, 12. Rodriguinho, líder da semana, não poupou críticas a Davi, indicado direto à berlinda por ele.

No Quarto Fada, em conversa com Leidy Elin e Lucas Henrique, o pagodeiro falou sobre as palavras usadas por Davi em sua justificativa para permanecer no reality show. "Bem folgado, né?", comentou o cantor.

Leidy Elin, então, discordou da opinião de Rodriguinho e defendeu o motorista de aplicativo: "Ele se posiciona". "Se ele se posicionasse, ele não estaria fazendo esse showzinho que ele está fazendo agora. Posição é 'votei e acabou'. Você nunca pode falar da pessoa, você tem que falar de você. Ele falou de mim, ele tem que falar dele", disparou o líder.

Em sua justificativa ao vivo, Davi disse que o artista não possui estratégia alguma. Vale lembrar que o resultado da eliminação acontecerá no próximo domingo, 14, ao vivo, logo após a exibição do 'Fantástico'.