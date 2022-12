BBB 23: Wanessa Camargo é cotada para participar do reality show

Colunista diz que Wanessa Camargo deverá ser uma das integrantes do Big Brother Brasil 23

A cantora Wanessa Camargo está com uma vida nova em 2022 e pode encarar um novo desafio em 2023. Recém-separada e namorando com um amor do passado, ela é cotada para participar do grupo Camarote do BBB 23.

O colunista Leo Dias, do site Metrópoles, deu a ida dela como certa para o reality show. Porém, a lista oficial do Big Brother Brasil só costuma ser revelada pela Globo alguns dias antes da estreia da nova temporada.

Recentemente, Wanessa Camargo lançou o seu novo show em São Paulo e também fez participação no show da cantora Sandy. Atualmente, ela está namorando com o ator Dado Dolabella e vivendo em clima de romance, já que os dois costumam fazer viagens a dois. Além disso, ela é frequentemente vista com os dois filhos, José Marcus e João Francisco, frutos do relacionamento com o ex-marido, Marcus Buaiz.

Passeio romântico!

Na semana passada, Dado e Wanessa aproveitaram o final de semana para fazerem um passeio romântico! O casal foi para uma casa no interior e o artista compartilhou a chegada em suas redes sociais.

Nos stories do Instagram, o artista demonstrou o seu encantamento pela casa isolada e que ele chamou de 'no meio do mato'. Inclusive, ele mostrou que Wanessa já estava se sentindo em casa e relaxando na rede na área externa.