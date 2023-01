BBB 23: "Vai aprender comigo o que é educação", diz Key Alves sobre Bruna Griphao

Key Alves ficou revoltada por Bruna Griphao te-la ignorado e desceu a lenha na atriz durante festa do BBB 23

A jogadora de vôlei Key Alves desceu a lenha em Bruna Griphao na festa do BBB 23 da última sexta-feira, 20. Isso porque ela teria perguntado algo sobre o celular da casa à loira, que a ignorou.

“Eu vou falar assim: 'Se você não tem educação de tratar as pessoas bem, você vai aprender aqui com uma garota de 23 anos'. Vai aprender comigo o que é educação. Para mim, foi extremamente sem educação, desnecessário, ela não olhar na minha cara”, começou Key, sentada na festa com Marília Miranda enquanto bebia.

Ela continua: “Não gosta de mim? Ok. Mas eu perguntei sobre o celular da casa”, afirma. “Que é de todos. Ela não olha na minha cara”, deu corda Marília.

Key continuou detonando Griphao e falou sobre a relação dela com Gabriel Tavares: “Ridícula. Extremamente influenciada pela galera, influenciável pelo namoradinho dela, uma coitada. O dia que o Gabriel tiver que escolher entre ela e o Guimê, você acha que escolhe quem?"

A rivalidade entre as duas começou já no início da edição, com elas disputando a prova de imunidade. Desde então, uma é alvo da outra no primeiro paredão da casa.

Veja vídeo de Key Alves falando sobre Bruna Griphao: