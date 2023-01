BBB 23: Tina viraliza ao fazer 'necessidade fisiológica' no confessionário

Vídeo de Tina no confessionário repercute nas redes sociais após ela 'ouvir um chamado da natureza' no BBB 23

A angolana Tina surpreendeu os telespectadores do BBB 23, da Globo, ao soltar um 'pum' no confessionário. Na manhã desta sexta-feira, 20, ela foi gravar o vídeo do Raio-X no local e os microfones do local capitaram quando ela soltou um 'pum' antes de começar o seu depoimento.

Ao perceber que deu para ouvir o que ela fez, Tina pediu desculpas para quem estava assistindo ao pay-per-view no momento. “Que delícia. Desculpa, Big”, disse ela.

O vídeo ganhou repercussão na internet e os fãs do reality show comentaram o 'chamado da natureza'. “Gente como a gente”, disse um internauta. “Essa mulher é um meme”, afirmou outro.

A Tina peidando no confessionário KKKKKKK #BBB23pic.twitter.com/LSazvIef27 — Central Reality #BBB23 (@centralreality) January 20, 2023

Tina conquista o Poder Curinga para sua dupla

Nesta sexta-feira, 20, os participantes do BBB 23 fizeram os lances para conquistarem o primeiro Poder Curinga da temporada. Tina foi a felizarda e conquistou o poder para a sua dupla com MC Guimê. Nesta semana, a dupla que tem o poder terá o voto com peso 2 na formação do paredão.

O apresentador Tadeu Schmidt (48) já explicou aos confinados como o novo poder vai funcionar. "No Raio-X vocês vão saber como ele vai ajudar vocês no jogo e vão dar um lance para arrematar essa vantagem. Como em um leilão, arremata quem der o maior. Nesta semana, mesmo em duplas, vale o maior lance individual", disse.