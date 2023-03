BBB 23: Tina sobe na mesa durante briga com Key: 'Não sou da sua laia'

Tina e Key protagonizam briga generalizada na repescagem do BBB 23, gritam e se enfrentam: 'Garota!'

O clima ficou tenso entre Tina e Key Alves na Casa do Reencontro durante a repescagem do BBB 23, da Globo. Nesta quarta-feira, 22, as duas se estranharam e gritaram uma com a outra na frente de todo mundo. Inclusive, Tina subiu na mesa de sinuca para brigar com Key e foi afastada dela por Fred Nicácio.

Tudo começou quando Fred Nicácio e Key Alves estavam discutindo. Então, Tina entrou no assunto e quis saber o que estava acontecendo, mas Key rebateu. "O meu assunto é com ele porque a treta foi eu e ele, Tina. Você está se intrometendo, meu amor, ninguém te chamou", afirmou ela.

E Tina rebateu: "Você acordou a casa de todo mundo, eu estava dormindo. Eu não faço questão de falar contigo, você falou mal de mim, não na minha frente. Já que eu não posso dormir e a casa é de todo mundo, eu acordei e eu quero saber o que está acontecendo. Agora você que manda com quem eu devo ou não falar?".

Key Alves diz: "Me poupe garota". Por sua vez, Tina rebate: "Garota é o c******. Meu nome é Tina, se você não sabe aprende agora. Sou mãe de duas filhas. Garota? Você me conhece, sabe quantos anos eu tenho? Não sou da sua laia". Por fim, Gustavo defende Key e diz: "Cê tem vinte e nove anos? Parece que tem quinze".

As duas foram separadas pelos outros brothers. Fred Nicácio segurou Tina durante a discussão.

