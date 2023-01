BBB 23: Tina já começa a falar de jogo logo no primeiro dia

Tina puxa conversa sobre jogo com MC Guimê logo nas primeiras horas de confinamento no BBB 23: 'Eu não vim para passear'

Confinada no BBB 23, da Globo, Tina (29) mostrou que não quer perder tempo e já está começando a conversar sobre jogo dentro do programa. Ela faz dupla com MC Guimê (30) e puxou o assunto sobre planos para as dinâmicas da casa com o cantor, demonstrando que está com foco em criar alianças para se fortalecer no jogo.

Na área externa da casa, Tina disse: “Eu não vim para passear, eu vim para jogar. Tenho planos de ficar muito tempo na casa. Eu não sei o estilo de jogo que você vai adotar. Eu queria deixar em aberto e levar em consideração o fato da gente ter entrado junto”.

Por sua vez, Guimê concordou que é necessário criar alianças no reality show. “Eu acho que complementando parada do jogo, tem a questão da afinidade. Tem gente que eu já conheci lá fora, como o Fred. O jogo é baseado nos números, quanto mais pessoas a gente tiver juntos, aliados, a gente evitar ir para o paredão toda hora e evita de ficar no alvo”, contou. Logo depois, a câmera cortou para outra área da casa.

Saiba mais sobre Tina, participante da Pipoca no BBB 23

Tina tem 29 anos, é analista de marketing, modelo e natural de Angola. Ela mora há nove anos em São Paulo, tem duas filhas, está solteira e não descarta viver um romance dentro do reality.

Ela disse que a maternidade mudou a sua vida e gosta de compartilhar com as filhas sobre os valores e a cultura do seu país de origem. Ela diz que é ativa e determinada, se considera teimosa e pouco briguenta. Ela se acha inteligente e carismática e gosta de desafios.

“Sou brava, não gosto que mexam comigo. Tenho meus momentos de 'não pise no meu calo'”, disse ela, que vê o BBB 23 como mudar de vida.