BBB 23: Tina ganha Poder Curinga; confira a dinâmica da primeira semana!

Sister Tina dá o melhor lance da semana e leva o primeiro Poder Curinga do BBB 23, com vantagem na formação do paredão

A sister Tina (29) levou a melhor nesta sexta-feira, 20, na casa do BBB 23 e ganhou o primeiro Poder Curinga do programa da TV Globo!

Com o poder, a jornalista e modelo, que faz dupla com MC Guimê (31), conquistou um voto com peso 2 no próximo domingo, 22, dia de formação de paredão.

"Parabéns Tina, você arrematou o Poder Curinga da semana: voto peso 2", dizia o anúncio na tela da sala da casa do BBB 23.

O apresentador Tadeu Schmidt (48) já explicou aos confinados como o novo poder vai funcionar. "No Raio-X vocês vão saber como ele vai ajudar vocês no jogo e vão dar um lance para arrematar essa vantagem. Como em um leilão, arremata quem der o maior. Nesta semana, mesmo em duplas, vale o maior lance individual", disse.

A formação do paredão de domingo será realizada em duplas e em duas etapas.

BBB 23: Tina ganha o primeiro Poder Curinga da edição:

BBB 23: Confira como será a formação do paredão e quarto secreto

O apresentador Tadeu Schmidt revelou detalhes da formação do paredão e do quarto secreto. No sábado, 21, acontece a prova do anjo. No domingo, 22, os participantes realizam a formação do paredão.

A dinâmica será assim: dupla de anjos imuniza uma dupla; dupla líder indica outra dupla; casa vota em dupla; contragolpe da dupla mais votada pela casa; prova bate-volta com a dupla mais votada pela casa e a dupla do contragolpe; dupla indicada pelos líderes + perdedores do bate-volta vão pro paredão. A votação vai perguntar: 'qual dupla deve ir para o quarto secreto?'.

Na terça-feira, 24, a dupla mais votada pelo público vai para o quarto secreto. Então, uma nova votação será iniciada. Agora, o público vai votar para eliminar uma pessoa da dupla que está no quarto no secreto. Na quinta-feira, 26, o mais votado pelo público será eliminado do jogo. O outro participante que estava no quarto secreto volta para a casa.

