BBB 23: Tina fica chocada ao saber que era alvo de Fred Nicácio: "Me amava"

Tina debochou do choro de Fred Nicácio quando ela saiu e também revelou se mudaria algo em sua trajetória no reality

Tina, que foi eliminada do BBB 23 , esteve no Mais Você para o Café com Eliminado. Na conversa com Ana Maria Braga, a sister ficou chocada ao descobrir que era alvo de Fred Nicácio.

Ao ver a conversa dele com os integrantes do Quarto Fundo do Mar, em que o médico montava uma estratégia para colocar Tina e Amanda no paredão, ela se mostrou surpresa.

"Passada", disse a angolana, que até parou para tomar um copo d'água. Em seguida, debochou de uma conversa que teve com o médico momentos antes de deixar o reality.

"Ele falou que me amava! Que coisa feia", comentou com a apresentadora. Em outro momento, ela disse que Fred Nicácio era o vilão da edição e chamou o brother de mentiroso.

A angolana, então, relembrou de quando o brother disse que queria jogar com ela, mas, depois afirmou, no ao vivo, que ela sairia.

Falou também sobre ter sido indicada pelo líder Gustavo e explicou porque recusou o abraço do fazendeiro após ele mandá-la para o paredão.

"Não consigo mascarar meus sentimentos, naquele momento eu estava magoada. Achei desrespeitoso, eu tinha acabado de ser indicada e ele queria me abraçar. É de extrema falsidade".

Se divertiu ao saber sobre a repercussão da discussão entre ela e Cezar, durante um jogo da discórdia, após ela não emprestar uma de suas perucas para ele.

A modelo, inclusive, revelou quantas laces tem. "Eu tenho cerca de 12 laces, entre rabos, laces, perucas. Elas são diferentes", explicou.

Tina revela se mudaria algo em sua trajetória no reality global

A ex-participante deu a sua opinião sobre o discurso que Tadeu Schmidt fez a ela e revelou se mudaria algo em sua trajetória no reality.

"Talvez eu pensaria um pouco mais antes de rebater alguma discussão, mas não mudaria muita coisa além disso. Achei que minha trajetória foi brilhante, apesar de já ter ser eliminada no jogo. Foi brilhante reconhecer minhas vulnerabilidades, as minhas forças, estava em uma zona que não era de conforto, precisei me posicionar, defender. Acho que o jogo tinha que ser do jeito que foi", pontuou.