BBB 23: Tina fala do climão com Domitila: 'Declarei guerra'

Após se desentender com Domitila no BBB 23, Tina conversa com os colegas e MC Guimê explica o que percebeu da conversa delas

Na casa do BBB 23, da Globo, Tina voltou a comentar sobre o atrito que teve com Domitila após o Jogo da Discórdia. Enquanto conversava com MC Guimê e outros brothers, ela afirmou: “Declarei guerra”.

Por sua vez, MC Guimê comentou sobre o que ouviu da conversa de Tina e Domitila mais cedo. "Quando chegou na conversa ela falou vários bagulhos que também me incomodaram um pouco, mas, pra mim, não foi foi relevante. (...) Aí ela falou uns bagulhos pra ela que eu falei: 'Ixi, mano, as ideias estão ficando quentes", disse ele.

E completou: "Nessa ela pegou e foi muito coerente. Não é porque é minha dupla, porque, se não fosse, eu ia discordar e falar: Pô, Tina, cuidado! Não fala isso".

Após o jogo da discórdia, Tina e Domitila conversaram sobre a falta de afinidade entre elas. “Eu tenho até dificuldade do contato visual com você. É uma coisa que eu percebo”, disse Domitila. E Tina não gostou do que ouviu. “Você verbalizou que conseguiu olhar na cara de todo mundo e não conseguiu [me olhar], me machuca, não sou interessante, vou respeitar o meu tempo. Você está no meu radar”, disse ela.

Um tempo depois, Tina desabafou com seus amigos sobre o atrito com Domitila. "Foi bem desgastante. Aconteceu muita coisa, a gente não teve afinidade. A gente deixou claro qual [a nossa] leitura sobre eles dois. A gente votou neles, e eles na gente. Ela disse que conseguiu falar com todo mundo, mas não conseguiu olhar para a minha cara", disse ela.