BBB 23: Tina é de Angola e não descarta um romance no reality

Saiba curiosidades sobre a vida de Tina, nova integrante do grupo Pipoca do BBB 23

Nova integrante do grupo Pipoca, do BBB 23, Tina tem 29 anos, é analista de marketing, modelo e natural de Angola. Ela mora há nove anos em São Paulo, tem duas filhas, está solteira e não descarta viver um romance dentro do reality.

Ela disse que a maternidade mudou a sua vida e gosta de compartilhar com as filhas sobre os valores e a cultura do seu país de origem. Ela diz que é ativa e determinada, se considera teimosa e pouco briguenta. Ela se acha inteligente e carismática e gosta de desafios.

“Sou brava, não gosto que mexam comigo. Tenho meus momentos de 'não pise no meu calo'”, disse ela, que vê o BBB 23 como mudar de vida.