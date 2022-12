BBB 23 terá um novo quadro e a artista diz: 'Eu sou maluca por BBB!'

Produção do BBB 23 anuncia que a temporada voltará a ter um quadro de animação semanal

O BBB 23 começará em menos de um mês e as novidades já estão sendo reveladas pela produção. Nesta terça-feira, 28, a equipe do programa revelou que o quadro clássica de animação dos participantes estará de volta! Desta vez, as animações serão feitas pela ilustradora Rafaella Tuma, que conquistou o sucesso com seus vídeos curtos no TikTok.

O novo quadro promete relembrar momentos icônicos da semana dos moradores da casa mais vigiada do Brasil, com direito a recortes das festas, da convivência e dos diálogos mais divertidos.

A ilustradora Rafaella Tuma está empolgada com o novo desafio profissional. "Eu sou maluca por BBB! Sempre gostei, sempre acompanhei. Eu amo conversar sobre o reality na roda de amigos, amo os memes que surgem, as figuras que vamos montando com os participantes, as reviravoltas, as torcidas mudando de lado no meio da edição", disse ela, que garantiu que vai ter liberdade em suas criações. "A produção me deu liberdade para escolher as cenas da semana e criar as animações. Vou ter um período intenso de correria e imersão no BBB para não deixar passar absolutamente nada! Minha missão é fazer o espectador sorrir. Tenho certeza de que essa junção de animações e BBB vai ser o puro suco do entretenimento brasileiro", afirmou.

Por fim, ela relembrou os momentos icônicos que marcaram a história do reality show. "Se tem um lugar de onde eu vou conseguir extrair material, é dessa casa! (risos) Poderia ficar horas citando situações que ficariam hilárias em animação: a briga icônica de Gil e Pocah, que gerou o meme do basculho, no BBB 21; Pedro Scooby conversando sozinho na cabeça dele enquanto a roda de amigos falava de outra coisa, no BBB 22; Solange, do BBB 4, cantando ‘iarnuou’; ‘Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai’, frase de Jessica, no BBB 18; Maria, no BBB 11, que atendeu o Big Fone e não entendeu nada; e muitos outros", relembrou.

O BBB 23 começará no dia 16 de janeiro.