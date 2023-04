BBB 23 terá três eliminações na próxima semana. Saiba mais!

Produção do BBB 23 anuncia o modo acelerado para entrar na reta final do reality show

A produção do BBB 23 vai acelerar o jogo nos próximos dias! Com a grande final prevista para o dia 25 de abril, o reality show vai ganhar uma semana em modo acelerado!

Nesta segunda-feira, 3, a área de comunicação da Globo confirmou que o jogo vai ficar agitado para entrar na reta final do reality show. Na próxima semana, o jogo terá três eliminações e três provas do líder. Com tantas eliminações, os participantes vão dar poder aumentar ainda mais o prêmio final do grande campeão, que, atualmente, está no valor de R$ 2.170.000.

Os detalhes de quando vão acontecer as três eliminações ainda não foram revelados pela emissora. O que já se sabe é que a última festa do líder acontecerá nesta quarta-feira, 5, para a líder Aline Wirley.

Saiba como foi a formação do 12º paredão do BBB 23

Nesta semana, Sarah Aline comprou o Poder Curinga, que era o Poder Real. Com este poder, ela ganhou a imunidade e recebeu essa notícia nesta noite de domingo. Logo depois, as anjas Larissa e Amanda deram o colar da imunidade para Bruna Griphao.

Na sequência, a líder Aline Wirley indicou Domitila Barros direto ao paredão. A votação da casa aconteceu no confessionário e cada participante teve que votar em duas pessoas. As duas mais votadas foram Larissa e Amanda, que foram emparedadas. Então, os participantes fizeram uma nova dinâmica no BBB 23: o Restam Dois, no qual as emparedas tiveram que dar uma imunidade relâmpago cada uma. Elas tiveram que escolher entre Marvvila, Ricardo, Fred Nicácio e Cezar Black. Em sua decisão, Larissa deu a imunidade para Ricardo Alface. Por sua vez, Amanda deu a imunidade para Fred. Assim, Marvvila e Cezar restaram no jogo e também estão no paredão.

Por fim, Amanda, Larissa, Cezar e Marvvila disputaram a prova bate-volta e Cezar se salvou do paredão. Vale lembrar que, nesta semana, o público vai dar o Voto Reverso no paredão, no qual terá que votar para decidir quem quer que continue no jogo. O menos votado será eliminado na terça-feira.