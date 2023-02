BBB 23: Temendo sua eliminação, Tina aconselha Ricardo: “Não exponha”

A participante Tina está no terceiro Paredão do BBB 23 e aconselhou o brother Ricardo caso ela seja a eliminada da semana

Nesta terça-feira, 7, irá acontecer a terceira eliminação do BBB 23. No Paredão, a participante Tina é uma das possíveis eliminadas.

Em clima de temor e despedida, a sister foi conversar com Ricardo e aconselhá-lo caso ela seja a participante eliminada da semana.

Tina começou revelando sua percepção no jogo da casa mais vigiada do Brasil: “Acho que tem muita gente fazendo personagem. Acho que tem muita gente usando outras pessoas para tirar o da reta, sabe? E o ‘game’ vai rolando”.

Sobre a questão de grupos na casa, a modelo ainda afirmou: “Outros grupos estão se formando, só não foram assumidos publicamente nem na casa e talvez nem fora, mas já dá para ver nitidamente isso rolar”.

“Então, o conselho que eu quero te deixar é: Escuta, absorva e crie. Seja você, mas não exponha muito sua linha de pensamento. Porque a galera as vezes fica rindo quando você está falando uma coisa séria, sabe? E isso me chateia porque é um traço da sua personalidade, como a minha, que a galera fala que eu sou grosseira. E a galera pega isso e... Eu não vou apanhar igual o [Cezar] Black”, disse Tina para Ricardo.

A sister ainda fez uma promessa caso fique na casa: “Vou procurar gerenciar melhor minhas emoções, mas não vou deixar de me posicionar, não vou deixar de jogar”.

Apoio!

Na última segunda-feira, 6, durante o Jogo da Discórdia, Tina recebeu apoio da ex-BBB Camilla de Lucas nas redes sociais.

A participante do BBB 21 questionou as acusações que a sister do BBB 23 seria grosseira e comentou sobre isso no Twitter.