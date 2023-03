BBB 23: Tamanho da cueca de Cezar Black vira assunto entre os brothers

Brothers brincam ao ver o tamanho da cueca de Cezar Black no reality show e ele rebate: 'Fiscal?'

Na casa do BBB 23, da Globo, os brothers fizeram um comentário inesperado para a roupa íntima de Cezar Black. Isso porque eles repararam no tamanho da cueca do brother.

Em uma conversa, Ricardo contou que foi pegar as roupas no varal e reparou que a cueca de Black é tamanho P. “Meu irmão, peguei suas cuecas ontem pra tirar do negócio, ele usa cueca P, véi. Você é doido, véi”, disse ele, e ainda brincou: “O cara usa P, toma vergonha”.

Em resposta, Black rebateu: “Você é fiscal de comida, tu é fiscal de jogo, tu é fiscal de rabada. Agora é fiscal de cueca também, né?”. Por fim, ele contou que estava usando uma cueca M.

Ricardo descobre rota de fuga

Durante uma conversa na casa do BBB 23, da Globo, Ricardo arrancou risadas do público ao revelar que descobriu um jeito de fugir do confinamento. Ele contou que percebeu que é possível sair pela lixeira do programa, como se fosse uma passagem secreta. Porém, a produção não gostou nada de ver o assunto sendo dito em voz alta.

“Ontem eu fui jogar o luxo e eu já sacava isso... Se aquele lixo entra ali, alguém tem que tirar ele por trás. Ai eu olhei assim e falei: 'gente, vocês estão ligados que se quiser fugir, dá para fugir por aqui, né?'. Aí a Bruna: 'Mentira'. Eu falei: 'Dá uma olhada'. Aí lá vai ela”, disse ele.

Porém, a produção agiu rápido e emitiu um sinal de alerta para o brother trocar de assunto. Antes disso, ele também já tinha levado uma chamada de atenção quando falou da 'passagem secreta' pela primeira vez.