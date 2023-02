BBB 23: Tadeu Schmidt reproduz meme de Bruna Griphao e diverte web: ''O auge''

Apresentador Tadeu Schmidt recria meme de Bruna Griphao no confinamento do BBB 23 e público se diverte com interpretação

O apresentador Tadeu Schmidt (48) divertiu os internautas nas redes sociais ao reproduzir um dos memes mais reproduzidos nas primeiras semanas do BBB 23!

Durante o Jogo da Discórdia de segunda-feira, 06, o comandante do reality show da TV Globo deu o que falar nas redes sociais ao recriar o meme do momento protagonizado por Bruna Griphao (23). Na ocasião, na primeira prova do programa, que foi de resistência, a atriz viralizou na web com uma reação engraçada.

Ao comentar sobre os desentendimentos da dinâmica, o jornalista usou a frase que ficou famosa na voz de Bruna Griphao e deu um show de interpretação:"Cê tá rindo, né? Cê tá rindo?", brincou Schmidt.

Nos comentários, os fãs do BBB 23 disseram: "O meme da Bruna kkkk", "Tadeu está adorando isso sim!", "Quase dá pra ouvir o "hahahahaha" desse robozinho", "Tadeu é tudo", "Esse Tadeu é o auge hahahhaha", "Tadeu ama tirar uma onda", "Tadeu combina muito com esse programa."

Em seu perfil no Instagram, o apresentador ainda brincou ao publicar sequência de fotos mostrando que estava de olho no Jogo da Discórdia. "Trouxe até uma garrafinha nova. Mas a cadeira continua a mesma… Pensei que teria uma poltroninha, @jbboninho… #bbb23 #jogodadiscórdia Partiu madrugada!!!", escreveu ele no post.

Confira Tadeu Schmidt recriando meme de Bruna Griphao no BBB 23:

Confinada no BBB 23, Bruna Griphao estreia como cantora e lança primeira música

A atriz Bruna Griphao planejou muito bem sua ida para o BBB 23 e aproveitou para se lançar como cantora durante o confinamento! Aproveitando a visibilidade na casa mais vigiada do Brasil, a artista fez sua estreia na carreira musical com o lançamento de seu primeiro single, Bandida.

A canção autoral, que já está disponível nas plataformas de streaming, ganhou até um clipe, que também foi disponibilizado no canal da famosa no YouTube.

"A ideia de lançar a música enquanto eu tô no BBB é aproveitar o momento, essa é uma oportunidade enorme que a maioria dos artistas não tem. Mesmo eu tendo uma visibilidade, mesmo sendo atriz há tantos anos, é um mercado diferente, uma outra proposta, e com o Big Brother talvez eu possa alcançar meus objetivos e chegar a mais pessoas com algo que é tão importante e especial para mim, que é a música", disse Bruna.

