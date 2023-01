BBB 23: Tadeu Schmidt chama o VAR para esclarecer lance suspeito

Tadeu Schmidt surpreende ao chamar vídeo para provar a validade de lance na prova do líder: 'Momento VAR'

O apresentador Tadeu Schmidt explicou um lance suspeito da prova do líder do BBB 23, da Globo, na noite desta quinta-feira, 19. Após a vitória de Bruna Griphao e Larissa na prova do líder, o público questionou um lance feito por Larissa durante a classificação para a grande final e o comunicador fez questão de explicar.

Ao vivo, Schmidt chamou um vídeo para provar que o lance era válido e não gerou a desclassificação da dupla. Na cena, o lance suspeito aconteceu quando Larissa ficou com o pé na escada enquanto colocava a bola na pizza.

“Atenção para o momento VAR na prova do líder. A gente tem um lance ainda na fase de classificação na prova de Larissa e Bruna. Olha como a Larissa colocou a penúltima bola, ainda está com o pé na escada e vai colocar a penúltima bola. Está perfeito! A gente, em nenhum momento, disse que isso não podia. Inclusive, quando a gente testou a prova, a gente previu essa possibilidade, é a estratégia de cada um. Se ela quisesse lançar a bola ali, ela podia. A gente não disse que não podia. Então está tudo certo. Não tem problema nenhuma. Bruna e Larissa são líderes”, disse ele.