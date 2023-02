BBB 23: Tadeu Schmidt chama o VAR para cena de Cezar na prova de resistência

Tadeu Schmidt interrompe cobertura do que aconteceu na prova do líder de resistência para chamar a atenção para momento de Cezar após especulações de que ele teria dormido

O apresentador Tadeu Schmidt fez questão de mostrar um destaque para a revisão da prova do líder de resistência durante a edição ao vivo da noite desta sexta-feira, 17. Ele chamou um vídeo para tirar a prova de Cezar Black não dormiu durante a competição.

Durante o dia, os internautas especularam que Cezar teria dormido durante a prova de resistência por causa de uma cena dele na dinâmica. Porém, a produção do BBB deu destaque para a cena em questão e demonstrou que ele estava de olhos abertos e observando a mão.

“Esse momento do Cezar precisa ser visto com mais atenção. Eu vou mostrar com mais detalhes para vocês. Reparem que o Cezar está claramente com os olhos abertos, com o olhar voltado para as mãos que estão se mexendo. É a posição típica de quem está vendo as unhas. Eu mesmo faço desse jeito para ver as unhas”, disse ele.

Logo depois, ele completou: “A gente fez questão de mostrar porque alguém poderia se confundir. E achar, ah o cezar dormiu nessa hora. Claramente não foi isso que aconteceu”.

Vale lembrar que Cezar Black foi o último participante ao deixar a prova de resistência e vai se tornar o novo líder da edição.

🚨 HORA DO VAR



Edição mostra que Cezar não dormiu durante a Prova do Líder #BBB23pic.twitter.com/IaSlFci42K — Splash UOL (@Splash_UOL) February 18, 2023

Bruno desabafa sobre a decisão de desistir do BBB 23

Logo após apertar o botão do BBB 23, Bruno entrou no confessionário e fez um depoimento sobre a sua decisão de desistir. Ele abriu o jogo sobre os seus sentimentos neste momento.

“O medo, a insegurança, a tristeza, a angústia, vários sentimentos ruins que eu nunca senti lá fora, foi o que me atingiu aqui dentro. Por isso que eu decidi apertar o botão para ficar feliz comigo mesmo, me sentir bem. Eu estava me machucando, estava com medo de me adoecer, porque a minha alma já estava adoecida. Eu estava com adoecer o meu corpo físico, por isso que eu tomei essa decisão hoje. Eu falei: 'meu Deus, que seja feita a sua vontade, desculpe qualquer coisa'”, disse ele.

E completou: “A minha família, ao Brasil e ao meu público que estava torcendo por mim, foi algo muito além, quero pedir só desculpas. Porque esse Bruno Gaga, que estava se sentindo sozinho e isolado, triste, não sou eu, a pressão do jogo que fez acontecer isso. Por isso que eu decidi apertar o botão da desistência. É uma pena para mim, mas eu só quero me sentir bem, me sentir melhor”.