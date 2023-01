BBB 23: supostas desistências de Camarotes de última hora teriam causado improviso na lista

Camarotes como Paula Fernandes e Fernando Zor teriam pulado fora de última hora, fazendo Boninho ter que rebolar

A lista de camarotes do BBB 23 foi uma espécie de 8 ou 80. Teve quem achou que o elenco é o máximo, mas muitos disseram que os participantes são "desconhecidos". A escolha desse elenco teria um motivo: a desistência de última hora de grandes nomes.

Segundo o site 'Área Vip', a cantora Paula Fernandes, o sertanejo Fernando Zor e o influenciador e marido de Sasha,João Figueiredo teriam desistido nos 45 do segundo tempo.

"Em suma, eles teriam conversado com Boninho e alegado que esse não era o momento ideal deles entrarem no jogo, mesmo após terem confirmado as suas participações", anunciou o site.

Isso fez com que Boninho tivesse que correr para substituir o elenco original, resultando nos nomes não tão conhecidos da galera. Alguns dos mais populares são Bruna Griphao, Mc Guimê e Fred.

Até o ex-BBB Paulo André comentou, em seu perfil oficial no Twitter, o que muitos pensaram, dizendo que Boninho havia escolhido várias "pipocas caramelizadas".

Confira lista de participantes do BBB 23: