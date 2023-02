BBB 23: Sumiço de pão gera discussão na xepa

MC Guimê e Cara de Sapato se estranham por causa do sumiço do pão na xepa do BBB 23: 'Eu vou pegar o que der'

O clima ficou tenso entre MC Guimê e Antonio Cara de Sapato Jr por causa do pão na xepa do BBB 23, da Globo. Em uma discussão por causa de comida, eles questionaram o sumiço do pão deles, que estava reservado em um canto da cozinha .

Tudo começou quando Guimê chegou na cozinha para comer e percebeu que o seu saco de pão não estava do jeito que deixou. “Eu vi que alguém pegou o meu pão aqui em cima. Eu sou o que menos está comendo”, disse ele.

Então, Antonio Cara de Sapato assumiu: “Eu peguei. O meu estava ali também, então pegaram o meu”. Logo depois, o cantor rebateu: “Não, mas o seu é o da direita, o meu eu sempre deixei na esquerda. Juro pra você, sou muito organizadinho com esse bagulho”.

O lutador contou o motivo para pegar o pão que encontrou. “Mano, eu vou pegar o que der, porque eu não tenho mais. O que tiver, eu vou pegar. Estou sendo bem sincero, irmão”, afirmou. Fred ouviu o assunto e disse que o pão dele está separado. E Sapato rebateu: “O meu também estava, mas pegaram. Paciência...”. Assim, Amanda também assumiu que o pão dela sumiu nos últimos dias.

MC Guimê relembra sua infância

MC Guimê conversou com os seus colegas no BBB 23 e relembrou a sua história de vida. Ele contou que já enfrentou dificuldade financeira e também falou de sua infância. “Nasci prematuro. Fui diagnosticado e teria quatro anos de atraso mental, ia precisar de cadeira de rodas”, disse ele, e completou: “Através de muita fé e oração, eu superei tudo isso. Então, eu acredito que Deus tem um propósito para mim".

Segundo Guime, ele veio ao mundo com o propósito de ajudar seus pais e por isso, começou a trabalhar muito cedo: “Desde muito novo eu me cobrava muito por precisar ajudar minha família, fazer algo a mais. Tanto que quis começar muito novo, com 11 anos fui atrás do meu primeiro emprego”, e continuou: “Meu pai diz que eu sou a resposta da oração dele”, revelou durante a conversa.